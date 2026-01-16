Tala ilegal
Imponen una multa de 2.250 euros a un particular por talar eucaliptos sin autorización
Varios agentes de la Policía Local detectaron trabajos irregulares entre el núcleo de Montillos y la iglesia de Pastoriza
Candela F.Roldán
El Concello de Arteixo ha sancionado con 2.250 euros a un particular por la realización de una tala de eucaliptos sin autorización municipal. Una infracción calificada como "muy grave" según la Ordenanza municipal reguladora de la protección de los caminos y vías públicas.
Los hechos se remontan al 19 de septiembre de 2024, cuando varios agentes de la Policía Local de Arteixo detectaron trabajos de tala irregulares en la carretera DP-0501, entre el núcleo de Montillos y la iglesia de Pastoriza, durante una inspección realizada poco después de las doce y media del mediodía.
Los efectivos comprobaron que se estaban llevando a cabo labores de corta en un monte, procediéndose a la identificación del responsable y de la empresa encargada de los trabajos.
Como consecuencia de esta acción, el 8 de octubre de 2025 se incoó un expediente sancionador contra el autor de los hechos, al considerarse que había cometido una infracción muy grave por no contar con la autorización municipal previa para el aprovechamiento especial del dominio público viario mediante operaciones de corta y saca de madera.
El autor presentó alegaciones
Durante la tramitación del procedimiento sancionador, el hombre presentó alegaciones aportando una declaración responsable ante la Consellería de Medio Ambiente. Sin embargo, según consta en el expediente, no quedó acreditada la solicitud ni la obtención de la autorización municipal exigida, por lo que las alegaciones fueron desestimadas.
Es por eso que el Concello multó al hombre con una sanción económica dentro de lo que recoge el tramo previsto en la ordenanza —entre 1.500 y 3.000 euros— atendiendo a criterios como la normativa aplicable y la gravedad de los hechos.
