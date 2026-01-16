Luz Rello, creadora de Dytective: "Esta herramienta gratuita puede cambiar la vida de los alumnos con dislexia"

La dislexia es un trastorno del aprendizaje que afecta a un 10% de la población y, aún así, su tratamiento no está sufragado por la Seguridad Social. Algo que genera una brecha entre las familias que pueden acudir a un especialista privado y las que no. De ahí la importancia del apoyo del programa EduCaixa de la Fundación La Caixa a Change Dyslexia, de la que Luz Rello es fundadora, que permitirá que su herramienta de reeducación Dytective, basada en inteligencia artificial, se ponga a disposición de las escuelas de primaria y entidades sociales de forma gratuita.

-Gracias al acceso universal a Dytective, ¿estamos más cerca de revertir la dislexia?

-Revertir o superar son palabras muy fuertes. Yo misma tengo dislexia, y sé que te acompaña toda la vida. Además, cuando trabajas con IA, hay que ser prudente. Nosotros ni siquiera usamos la palabra ‘dislexia’, sino que identificamos el riesgo de tener dificultades de lectoescritura. Pero sí que podemos afirmar que hemos observado en diversos estudios científicos mejoras significativas en alumnos con dislexia.

-Una oportunidad de mejora para todas aquellas familias que hasta ahora no se podían permitir un tratamiento.

-La herramienta ya no tiene ningún coste gracias al apoyo de la Fundación La Caixa, así que la barrera económica desaparece. Este ha sido mi sueño desde que empecé a investigar como doctora en Ciencia Computacional en Estados Unidos, así que me hace mucha ilusión. No sustituye a un profesional, pero democratiza el acceso a una ayuda que, con esfuerzo y trabajo, puede cambiar vidas.

-¿Cómo ha sido el trayecto hasta llegar a este punto?

-Dytective tiene 10 años de trayectoria y consta de dos partes. Por un lado, la predicción del riesgo de tener dificultades de lectoescritura y, por el otro, la de intervención, que es la más interesante, con ejercicios específicos de mejora. La herramienta ha sido evaluada a gran escala por investigadores de distintas universidades, como una muestra de 107 colegios de la Comunidad de Madrid y más de 13.000 estudiantes. Gracias a ello hemos ido mejorándola continuamente, también con las sugerencias de profesores y orientadores.

-¿La clave del proyecto fue descubrir que la dislexia seguía patrones comunes?

-Exacto. Anteriormente se pensaba que los afectados confundían letras de forma imprevisible, al azar, pero no es así: existen patrones claros. Cuando empiezas a identificar esas tendencias, tiene sentido aplicar la IA, porque la informática funciona precisamente cuando hay regularidades.

-Una vez identificado el riesgo, ¿cómo se interviene?

-Esta es la parte más interesante, porque la herramienta ofrece más de 40.000 ejercicios personalizados a partir de 24 habilidades cognitivas distintas. Esto significa que los ejercicios se adaptan a los patrones de cada niño, y tras probarlo con más de 130.000 usuarios, ninguno ha hecho exactamente los mismos ejercicios que otro. Este ajuste continuo es lo que permite la mejora. Se tratan de sesiones cortas, de unos 15 minutos, hasta cuatro veces por semana. Ahora bien, no es magia, requiere constancia y trabajo, aunque al menos son más divertidos que los ejercicios de cuando yo era pequeña.

-Tras conseguir que sea gratuita, ¿cuál es ahora el siguiente paso?

-Lograr que se use, porque todos tenemos muchísimas herramientas gratuitas en nuestro ordenador o móvil que no usamos. El reto es que los colegios y las familias sepan que existe y se animen a usarla, porque funciona: tenemos testimonios de niños que estaban suspendiendo en primaria y hoy están en bachillerato. Y ojalá algún día esté integrada de forma sistemática desde las administraciones educativas.