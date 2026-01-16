Más de 158.000 personas están en lista de espera de dependencia, casi un 20% menos que en 2024

Un total de 158.752 personas estaban en la lista de espera de la dependencia a 31 de diciembre de 2025, lo que supone una reducción de un 18,4% en el último año (34.469 personas menos que en diciembre de 2024) y de un 51% en cinco años, desde 2020, cuando eran 311.445 las personas en esta situación, según los datos presentados este viernes por el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030. Si bien, suben a 341 los días de espera, 7 días más que el año pasado.

El Ministerio incluye en la lista de espera a las personas que llevan más de 6 meses (el plazo que marca la ley) a la espera de resolución de grado, con grado reconocido sin prestación y con prestación pero a la espera de que esta sea efectiva.

"Se vuelve a registrar un nuevo récord en la disminución de la lista de espera, que se reduce en un 18,4% en un año", ha destacado la secretaria de Estado de Derechos Sociales, Rosa Martínez, durante la presentación de la cuarta edición del Panel del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD), que analiza trimestralmente la evolución de los principales indicadores.

Según ha señalado Martínez, solo en el último trimestre el número de personas en lista de espera se ha reducido en un 12,4%, (21.713 personas menos), un dato que "confirma", según ha añadido, una reducción "sostenida".

Más días de espera

Si bien, el panel revela que el tiempo de espera desde la solicitud de la dependencia hasta la resolución de la prestación se sitúa en 341 días, 7 días más que en 2024. Mientras, con respecto al último trimestre, se reduce en 8 días, y con respecto a hace cinco años, se reduce en 116 días.

Por comunidades autónomas, las que menos tiempo de espera registran son Ceuta (82 días), Castilla y León (113) y País Vasco (129), y las que más, Murcia (559 días), Andalucía (496) y Canarias (430).

Atendiendo a las personas beneficiarias con prestación, han ascendido un 3,8% en el último trimestre (59.780 personas más). Con respecto a diciembre de 2024, el número de personas atendidas crece un 9,4% (141.151 personas más) situándose en 1.635.462 beneficiarios. Este dato marca "un nuevo récord" en el número de personas atendidas a través del sistema, según el Ministerio.

Estos datos, según ha precisado Martínez, se enmarcan en un contexto de aumento de solicitudes. En concreto, han crecido un 7,4% en el último año (160.667 solicitudes más). Esto supone que el número total de solicitudes ha ascendido a 2,32 millones. "La generación del 'baby boom' hace que la presión, el número de solicitudes, se incremente", ha explicado.

Los desafíos

En este sentido, ha abogado por seguir reforzando la capacidad del sistema para dar respuesta a los desafíos demográficos y sociales de los próximos años. "Este proceso de crecimiento y transformación simultáneos exige seguir ajustando el diseño de las políticas públicas, la financiación y la forma en que el sistema organiza y combina sus apoyos", ha subrayado.

En este sentido, ha puesto en valor la reforma de las leyes de Discapacidad y Dependencia, que en diciembre superó su primer examen en el Congreso y que ahora empieza a negociarse con los grupos parlamentarios. Otro reto, según ha añadido, es el de las profesionales del sector, pues calculan que en 2030 faltarán 260.000 trabajadoras adicionales.

Ante este desafío, Martínez ha avanzado que están trabajando dentro del Gobierno en un real decreto de Formación Profesional ya que, según ha indicado, para poder trabajar en el sector hace falta un grado reconocido, una acreditación de competencias que "limita" la incorporación de "muchas mujeres que están realizando cuidados en el ámbito informal".

Cuidados en casa

Por otro lado, la secretaria de Estado de Derechos Sociales ha destacado que esta nueva entrega del Panel del SAAD muestra "una clara consolidación" del modelo de "cuidados de proximidad". En concreto, el porcentaje de las prestaciones que se ofrecen en el entorno comunitario asciende al 57%, 4,5 puntos más que hace cinco años. Asimismo, la teleasistencia y la ayuda a domicilio son los servicios profesionales más habituales, y han crecido un 19,9% y un 10,6%, respectivamente.

En cuanto al perfil de la persona solicitante, el panel muestra el de una mujer con una edad superior a los 80 años. Porcentualmente, las mujeres representan el 62% del total de las personas solicitantes, respecto a un 38% de hombres. Por su parte, el perfil de la persona cuidadora no profesional también tiene un marcado rostro femenino: el 72,3% son mujeres y el 27,7% son hombres. Estos datos muestran, según el Ministerio, que tanto la dependencia como los cuidados son ámbitos "profundamente feminizados".