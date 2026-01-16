Francisca, afectada por la subida de los alquileres: "No me renovarán el contrato porque ahora pueden alquilar el piso por 1.500 o 1.600 euros"

"He vivido toda la vida en Palma, trabajando desde los 18 años y ahora no puedo optar a un piso aquí. A mucha gente le está pasando lo mismo". Es el testimonio de Francisca, una mallorquina afectada por las subidas de los alquileres en Baleares, vinculada a la renovación de contratos de este año. Según relata a este diario, su contrato vence el próximo 31 de marzo y los propietarios no han querido renovarle ante la imposibilidad de asumir una subida desorbitada del precio.

"Ya en octubre me dijeron que no me iban a renovar y que tenía que dejar el piso. Yo les dije que si me lo querían subir podía llegar hasta los 1.000 euros, pero han querido que dejase la vivienda porque pueden alquilarla por 1.500 o 1.600 euros", expresa Francisca, que actualmente paga una renta de 725 euros.

En este sentido, defiende que siempre ha cumplido con el pago del alquiler y nunca ha generado problemas a los arrendadores. No obstante, los propietarios no le han dado opción a renovar el alquiler, según detalla la vecina mallorquina.

"No encuentro nada"

Ante esta situación, Francisca recalca la dificultad para encontrar una alternativa en el contexto de emergencia habitacional que se vive en las islas. Detalla que lleva más de un año buscando vivienda sin éxito. "Es una odisea. Te piden un mínimo de 1.500 euros, tres nóminas y sueldos desorbitados. Pensaba que cuando acabara el verano y la temporada alta los precios bajarían, pero es todo lo contrario: siguen subiendo", lamenta. Esta situación la ha llevado a buscar opciones fuera de Palma, donde tampoco ha logrado encontrar una alternativa viable ante la escalada de precios.

Frente a este escenario, la ciudadana mallorquina ha acudido a la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) para intentar encontrar alguna solución antes de que finalice su contrato de alquiler en marzo. "La vivienda es un derecho al que tendríamos que poder optar todos", concluye.

Subida media de 800 euros

Según expresa la portavoz de la PAH, Ángela Pons, la subida media que esperan para aquellos contratos que finalizan este año se va a situar alrededor de los 800 euros. Según datos oficiales del Ministerio de Consumo, en concreto calculan que se verán afectados por la revisión de contratos 632.000 pisos en todo el país (lo que afectará a 1,6 millones de personas que viven en los pisos afectados), de los que 24.500 (afectaría a 69.210 personas que residen en estas casas) son de Baleares.

Estos ciudadanos firmaron contratos de alquiler en 2021, con el comienzo de la desescalada por la covid, y que ahora pasados los cinco años que estipula la ley de arrendamientos urbanos empiezan a caducar y los caseros pueden renovarlos.

Habitaciones, más rentables

La Plataforma de Afectados por la Hipoteca también advierte que los propietarios están evitando renovar los contratos de alquiler que vencen ahora, ya que les sale más rentable arrendar el piso por habitaciones. Por este motivo, la portavoz de la PAH reclama al Govern autonómico que Baleares se declare como zona tensionada y se tope los precios de los alquileres. "Es gente que nunca ha debido ni un mes de contrato y ha pagado todo, pero actualmente esto no importa porque lo único que impera es el dinero. Ante la situación el Govern tendría que declarar zonas tensionadas e intervenir los precios de alquiler", recalca Pons.