Dependientes y sin tutela familiar
Detenida una cuidadora en el Alt Urgell por apropiarse de 115.000 euros de una pareja de 89 y 92 años
Según los Mossos, la mujer se aprovechó de la vulnerabilidad de las víctimas
La policía también investiga si la acusada robó joyas y objetos de valor
Los Mossos d’Esquadra han detenido a una cuidadora por presuntamente apropiarse de 115.000 euros de las cuentas corrientes de una pareja de 89 y 92 años del Alt Urgell. El matrimonio había contratado a la detenida como asistente el pasado verano, dado que ambos son totalmente dependientes. Según los Mossos, la cuidadora tenía acceso a su domicilio y estaba autorizada a realizar las gestiones bancarias que le encargaban porque ellos difícilmente podían desplazarse. A finales de año, la mujer, de 89 años, denunció a su cuidadora ante los Mossos d’Esquadra al darse cuenta de que se habrían realizado, sin su conocimiento, 10 retiradas de efectivo por un importe de 4.800 euros y una transferencia bancaria de 50.200 euros.
Además, la mujer se dio cuenta de que el apunte en la libreta de la transferencia estaba manipulado y que alguien había borrado las dos cifras iniciales para simular un valor de tan solo 200 euros. Igualmente constató que de la cuenta de su marido también se habrían realizado retiradas no autorizadas. Concretamente, 107 por un valor de 59.180 euros.
Joyas y objetos de valor
A partir de ahí, también descubrió que le faltaban joyas, monedas y otros objetos de valor que tenía en la casa. Los Mossos abrieron una investigación para concretar los ilícitos penales e intentar demostrar la responsabilidad de la cuidadora. Los investigadores constataron que la transferencia más importante se realizó directamente a una cuenta de la cuidadora y que, efectivamente, sería la persona que había retirado el dinero. También constataron que habría vendido joyas en diferentes establecimientos de compraventa de la comarca. Según los Mossos, esta persona se habría aprovechado de la especial vulnerabilidad de las víctimas, por edad y por no tener tutela de ningún familiar directo.
La investigación concluyó este jueves con la detención de la presunta autora de los hechos por los delitos de estafa, administración desleal y hurto. También por usurpación de estado civil al presentar un contrato de trabajo a su nombre con la firma manipulada. La detenida ha pasado este viernes a disposición del juzgado de guardia de la Seu d’Urgell.
