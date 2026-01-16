Gastronomía
Dabiz Muñoz abrirá un StreetXO en Ibiza: "Va a ser una puta fantasía"
El chef expande su universo e instalará su nuevo restaurante en uno de los hoteles de Grupo Palladium
5 buenos restaurantes que debes pisar antes de que acabe enero
Nuria García Macias
Dabiz Muñoz lo ha vuelto a hacer. Cuando parecía que su universo gastronómico ya no podía crecer más, el chef ha encendido las redes con un anuncio de los que arman revuelo: StreetXO abrirá en Ibiza este verano. Y no lo ha comunicado con un discreto “próximamente”, sino con todo su arsenal habitual de expectación e información a través de una publicación en sus redes sociales. Una publicación con un carrusel con fotografías del chef en Platja d'en Bossa, frente al que será su nuevo restaurante, del que ya ha mostrado los trabajos de reforma.
“StreetXO Ibiza ya es real, increíblemente salvaje y épico”, ha desvelado Muñoz, dejando claro que el concepto no será una simple réplica de lo ya conocido en sus restaurantes, sino una versión que “mira al futuro para conquistar el mundo”, detalla. Palabras mayores incluso para alguien que está acostumbrado a jugar en la liga del exceso creativo.
El chef también ha aprovechado para hacer un analisis de su universo gastronómico, que cuenta ya con cinco conceptos diferentes de restaurantes y varias estrellas Michelin. Según explica, lo que está ocurriendo en UniverXO es “inexplicable” y este año apunta a ser “demasiado bestia”. La clave, matiza, está en el equipo: “Tengo el mejor equipo del mundo y con ellos no veo los límites. No los hay!!!”. Una declaración de intenciones que suena a carta blanca para experimentar sin frenos.
En la misma publicación aparecen etiquetados los perfiles del hotel The Unexpected Ibiza que pertenece al Grupo Palladium, donde se abrirá el nuevo restaurante y donde hace un año se inauguró el primer restaurante de Gordon Ramsay, Hell's Kitchen, en Europa.
“¿Estáis listos, c*brones?” es la pregunta con la que cierra su publicación, un reto directo a su comunidad, fiel a su estilo provocador. La cuenta atrás ya ha empezado y, visto lo visto, el chef conocido por sus platos alternativos y creativos no puede esperar a pisar la isla.
