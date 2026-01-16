Cura busca hostelero: el sacerdote de uno de los santuarios más visitados ofrece regentar un bar a 1.200 metros de altitud

El santuario del Acebo, en Cangas del Narcea, busca quien regente su bar-restaurante, cerrado desde hace un año. “Para la vida del santuario es necesario”, asegura el sacerdote Juan José Blanco, arcipreste del Acebo, que considera que el servicio que presta el negocio está conectado directamente con la iglesia y que ambos se retroalimentan. “Saber que hay un sitio donde poder comer o tomar algo, invita a venir al Acebo y visitar a la Santina”, asegura.

El templo está inmerso en la celebración de su Año Santo, concedido por el Vaticano coincidiendo con la celebración de sus 450 años de historia. En 1575 se data el primer milagro conocido de la Virgen del Acebo y la fundación de la iglesia. A partir de ahí, se calcula que para el año 1600 la casa rectoral y el edificio anexo ya estaban construidos, dedicándose este último a ser un refugio de montaña para peregrinos y posteriormente un albergue.

El santuario del Acebo y a la derecha el edificio que alberga el bar-restaurante. / D. Álvarez

En el siglo pasado, este edificio albergó bodegas, también tiendas y hospedaje, antes de pasar a ser un bar restaurante, que mantuvo vinculado durante años el servicio de hostal de montaña, perdido en los últimos tiempos. Asimismo, el edificio conserva una pequeña tienda de recuerdos que gestiona directamente la parroquia y que colabora con Cáritas.

Búsqueda de relevo

Con el objetivo de que se mantenga esa función de servicio a los visitantes al santuario y a los peregrinos, Juan José Blanco hace un llamamiento para que alguien se anime a coger el relevo de un establecimiento que asegura que funciona. Para ello, ofrecen el local con un traspaso con alquiler o bien un alquiler con amortización, ya que está totalmente equipado para ponerlo en funcionamiento.

En el alto del Acebo hay otro bar-restaurante, situado enfrente de la zona del santuario, pero el sacerdote asevera que no es “suficiente” para atender la demanda, ni siquiera durante la época de invierno, cuando entre el 1 de diciembre y el 1 de marzo no se celebran misas.

“En ninguna época es suficiente con un solo bar, los fines de semana de invierno sigue subiendo gente al Acebo y más aún si hay nieve”, señala Blanco, que recuerda que el santuario está situado a casi 1.200 metros y que atrae, no solo al turismo espiritual, si no también al que busca la naturaleza y al familiar.

Aumento de visitantes durante todo el año

Un crecimiento en visitantes que confirman que va aumentando a lo largo de todo el año y que se está notando especialmente este con la declaración del Año Santo. “Creció el volumen de peregrinación durante el año, posiblemente el día de la fiesta no sea tan multitudinario como en el pasado, pero en primavera se llena e incluso en la última misa de noviembre la iglesia estaba llena”, detalla.

Una afluencia de gente que esperan que siga creciendo, sobre todo, a partir de mayo, cuando está previsto que se comience a llevar a cabo el grueso de las actividades vinculadas a la celebración del Año Santo, especialmente las peregrinaciones. Entre ellas, ya tienen confirmada una peregrinación convocada por la delegación Piedad Popular del Arzobispado de Oviedo en la participarán cofradías y asociaciones vinculadas a la Iglesia, así como varias parroquias que ya están llamando para informarse.

Mientras tanto, se ultiman los trabajos de mejora en el santuario, en el que se ha realizado una obra de rehabilitación exterior del edificio de unos 320.000 euros, y ya se piensa en la segunda fase, la que abordará la reforma interior y renovación de la instalación eléctrica, para lo que se está solicitando presupuestos.