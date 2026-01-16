Catalunya lanza una plataforma digital de autoevaluación de los menús escolares

La Agencia de Salud Pública de Catalunya (ASPCAT) ha presentado una nueva plataforma digital destinada a la autoevaluación de los menús escolares en los centros educativos. La herramienta, integrada en el programa PReME (Programa de Revisión de Menús Escolares), busca mejorar la calidad de la alimentación en las escuelas y facilitar el cumplimiento de los criterios nutricionales y de sostenibilidad vigentes.

Según ha explicado la ASPCAT en una nota de prensa publicada este viernes, el nuevo recurso supone "un avance significativo en términos de agilidad, transparencia y autonomía para los centros educativos y las entidades gestoras de los comedores escolares". A través de esta plataforma, los responsables de los menús podrán evaluar sus programaciones "de forma sencilla" -aseguran- y obtener informes que identifican posibles mejoras, alineadas tanto con las recomendaciones nutricionales como con la normativa actual.

Prioridad a los productos integrales

La iniciativa se apoya en la experiencia acumulada por el programa PReME, que lleva casi dos décadas promoviendo una alimentación saludable en el entorno escolar. La plataforma incorpora los criterios establecidos en el Real Decreto 315/2025, aprobado el pasado mes de abril, que unifica a nivel estatal las recomendaciones alimentarias para los comedores escolares. Entre otros aspectos, la norma refuerza la presencia de alimentos frescos y de temporada, frutas, verduras y legumbres, prioriza los productos integrales y el uso de aceite de oliva virgen, y fomenta la reducción del desperdicio alimentario.

El desarrollo de la plataforma ha contado con la colaboración y el asesoramiento de profesionales del ámbito de la restauración escolar y de la salud, con el objetivo de garantizar su rigor técnico y su utilidad práctica.

Dos tipos de acceso

El sistema ofrece dos tipos de acceso: uno privado, dirigido a centros educativos y a profesionales de la educación y de la salud pública, y otro público, de consulta abierta, pensado para la ciudadanía. Además de la autoevaluación de los menús, la plataforma permite recibir orientaciones actualizadas sobre nutrición y sostenibilidad, mejorar la gestión del servicio de comedor y la comunicación con las familias, realizar encuestas de satisfacción entre el alumnado y el personal monitor, y facilitar el acceso a datos y resultados de forma transparente.

Con este proyecto, la ASPCAT busca "reforzar" su compromiso con la promoción de la salud en el ámbito educativo y con el apoyo a los centros en la implementación de menús escolares saludables, sostenibles y adaptados a las necesidades de niños, niñas y adolescentes.