El bus nocturno entre Manresa y Barcelona arranca este fin de semana

La línea Manresa-Barcelona estrena este fin de semana los autobuses nocturnos. Es una de las novedades de la nueva concesión que se puso en marcha el lunes y que incrementa los viajes, tanto de ida como de vuelta, así como las frecuencias de paso, especialmente en hora punta. El servicio lo presta Monbus, la misma empresa que hasta ahora cubría el trayecto, tras ganar el concurso convocado por la Generalitat.

El autobús nocturno lo ofrece la línea 530, que cubre el trayecto de Manresa a Barcelona pasando por Monistrol y Olesa. Amplía la cobertura a Castellgalí y Sant Vicenç de Castellet. Ofrecerá por primera vez servicio nocturno las noches de viernes a sábado y de sábado a domingo, así como los días festivos, con tres expediciones de ida y tres de vuelta.

Horarios y paradas

Tanto el sábado como el domingo saldrán de Manresa autobuses a medianoche, a las 2 de la madrugada y a las 4 de la madrugada. El siguiente servicio será el de las 6 de la mañana, que ya opera de forma regular los días laborables.

La salida será desde la estación de autobuses y también parará en la plaza Valldaura. Asimismo, efectuará paradas en La Farinera de Castellgalí; en la plaza del Pi de Sant Vicenç de Castellet; en el parque de l’Alvènia y Can Gomis de Monistrol de Montserrat; en la rotonda Els Clossos y en la plaza Catalunya de Olesa de Montserrat. A partir de ahí entrará en Barcelona, con paradas en Zona Universitaria, Palau Reial, Maria Cristina, plaza Francesc Macià, chaflán Muntaner–Còrsega y Gran Via. Se calcula que el trayecto puede durar una hora y media.

De Barcelona a Manresa, los autobuses saldrán a las 1:40 y a las 3:40. A las 5:40 saldrá un tercer autobús. Los días laborables, el primero que sale de Barcelona lo hace a las 4:50 desde Maria Cristina. Desde Gran Via, el primero es el de las 5:15.

También parará en todas las localidades: Olesa, Monistrol, Sant Vicenç, Castellgalí y Manresa. En la capital del Bages, igualmente, parará en la plaza Valldaura y finalizará el trayecto en la estación de autobuses.