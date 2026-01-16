Australia borra 5 millones de cuentas de menores tras vetar las redes sociales a los menores de 16 años

Alrededor de cinco millones de cuentas de redes sociales pertenecientes a niños y adolescentes han sido desactivadas en Australia, un mes después de la entrada en vigor en el país de una normativa que prohíbe a los menores de 16 años acceder a plataformas como Instagram, TikTok, YouTube o X.

Más de 4,7 millones de cuentas fueron desactivadas en los dos días posteriores al comienzo de la prohibición el 10 de diciembre, según nuevos datos publicados por el Gobierno australiano y recogidos por la cadena pública ABC.

La ministra de Comunicaciones australiana, Anika Wells, dijo que las cifras de desactivación desde el comienzo del veto fueron un "gran logro".

A principios de esta semana, ABC indicó que la multinacional tecnológica Meta eliminó 330.000 usuarios de Instagram, 173.000 de Facebook y 39.000 de Threads entre el 4 y el 11 de diciembre, citando un comunicado de la empresa, propiedad del estadounidense Mark Zuckerberg.

La lista podría crecer

El veto alcanza a las principales redes sociales, Facebook, Instagram, Threads, TikTok, YouTube, Snapchat, X, Reddit y Discord; así como a las plataformas de 'streaming' Twitch y Kick, aunque es posible que la lista crezca en los próximos meses.

Con esta legislación, Australia se sitúa a la cabeza en cuanto a iniciativas mundiales para prohibir el acceso a redes sociales a menores y en responsabilizar legalmente a las plataformas.

Otros países y regiones, como la Unión Europea, estudian también fijar una edad mínima para acceder a estas, y Malasia ya ha anunciado sus planes de aplicar una normativa similar a la australiana a principios del próximo año.

Un análisis preliminar del comisionado australiano de seguridad electrónica, eSafety, difundido por ABC, señala que las empresas de redes sociales afectadas por la nueva legislación han realizado esfuerzos significativos para impedir que niños y adolescentes tengan cuentas.

Las plataformas estaban obligadas a proporcionar los datos a Seguridad Electrónica como parte de las leyes promulgadas por el Gobierno del primer ministro Anthony Albanese.