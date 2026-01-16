Suceso en el Baix Empordà
Asalto violento en Calella de Palafrugell: unos encapuchados atan a una mujer mayor y le roban
Los ladrones sustrajeron dinero, joyas y un coche; los Mossos investigan los hechos
Una mujer denuncia una violación grupal en Navàs (Barcelona)
Redacción
Nuevo asalto violento en la región de Girona. En la mañana del 13 de enero, un grupo de personas encapuchadas entraron en una casa aislada, donde despertaron y ataron a una anciana, amenazándola y exigiendo una gran cantidad de dinero. Finalmente, los ladrones registraron toda la casa y tomaron menos de lo que habían pedido: joyas, dinero y un coche.
Según El Puntavui y confirmado por 'Diari de Girona', la División de Investigación Criminal (DIC) de los Mossos d'Esquadra de Girona se ha hecho cargo de la investigación. El vehículo robado fue recuperado el mismo día por la Policía Local de Palafrugell.
El asalto tuvo lugar entre las doce y la una de la madrugada, y la misma víctima alertó a la policía en torno a la media y media de la mañana. Por el momento, se desconoce si este caso podría estar relacionado con un asalto similar que ocurrió la semana anterior en Colomers, donde los ladrones, armados con un arma, ataron al jefe de la familia, también a un empresario, y se quitaron dinero y joyas, a pesar de haber pedido 30.000 euros.
Los Mossos d'Esquadra están investigando ambos eventos para determinar si existe una conexión entre ellos y siguen buscando en los ladrones, además de analizar todas las pistas que pueden proporcionar información sobre los perpetradores de los robos violentos.
- La 'enfermedad del beso' puede causar la esclerosis múltiple: nuevos datos avalan la relación entre las dos patologías
- Una pasajera del avión de Turkish Airlines aterrizado en El Prat alertó de un mensaje: ''Va a explotar una bomba a las 9.30
- Papá me tienen secuestrado, no sé dónde estoy. Esa llamada, tras la desaparición de Paco, todavía no me deja dormir
- Catalunya refuerza los controles para frenar el tráfico ilegal de pájaros cantores
- Los endocrinos alertan de la 'fiebre de la proteína' que ha llegado al súper: 'Muchos productos son ultraprocesados con azúcar y grasas
- Los embalses catalanes abren compuertas para liberar agua antes del temporal
- Huelga de médicos en España y Catalunya, hoy en directo: última hora de las protestas este 15 de enero y de los servicios mínimos en hospitales y CAP
- El oncólogo Josep Tabernero afirma que Pere Mir le donó la casa en el Vall d'Aran por su contribución a la ciencia