Asalto violento en Calella de Palafrugell: unos encapuchados atan a una mujer mayor y le roban

Nuevo asalto violento en la región de Girona. En la mañana del 13 de enero, un grupo de personas encapuchadas entraron en una casa aislada, donde despertaron y ataron a una anciana, amenazándola y exigiendo una gran cantidad de dinero. Finalmente, los ladrones registraron toda la casa y tomaron menos de lo que habían pedido: joyas, dinero y un coche.

Según El Puntavui y confirmado por 'Diari de Girona', la División de Investigación Criminal (DIC) de los Mossos d'Esquadra de Girona se ha hecho cargo de la investigación. El vehículo robado fue recuperado el mismo día por la Policía Local de Palafrugell.

El asalto tuvo lugar entre las doce y la una de la madrugada, y la misma víctima alertó a la policía en torno a la media y media de la mañana. Por el momento, se desconoce si este caso podría estar relacionado con un asalto similar que ocurrió la semana anterior en Colomers, donde los ladrones, armados con un arma, ataron al jefe de la familia, también a un empresario, y se quitaron dinero y joyas, a pesar de haber pedido 30.000 euros.

Los Mossos d'Esquadra están investigando ambos eventos para determinar si existe una conexión entre ellos y siguen buscando en los ladrones, además de analizar todas las pistas que pueden proporcionar información sobre los perpetradores de los robos violentos.