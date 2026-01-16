Alumnado con discapacidad ilustra la última colección de Bimba y Lola

La gallega Olivia Boyce se ha convertido en la modelo de la nueva colección cápsula de la marca Bimba y Lola. Ella, como maniquí; y seis compañeros en el diseño han colaborado con la firma viguesa dando un paso más para la inclusión laboral de artistas con diversidad funcional. Olivia y la media docena de ilustradores de las prendas y accesorios forman parte del alumnado de Igualarte, la fundación que forma e impulsa el talento artístico de personas con ‘capacidades diferentes’ en Vigo.

Su colaboración con la marca de moda lleva el nombre de 'Frío peludo' para hacer referencia a las prendas de abrigo y a los animales habituados al frío invierno. Ese fue el concepto que surgió para trabajar y idear las ilustraciones.

En total, son siete prendas y accesorios que están ya disponibles en su web así como en algunas de sus tiendas. "Ayer me pasé por la tienda de Urzáiz, Vigo, y vi la colección allí", comentaba con orgullo franco el profesor de diseño de la Fundación, el artista Alberto Ardid.

La colección cápsula –con precios entre los 65 y los 250 euros– incluye dos modelos de camisetas (una camiseta negra con la ilustración de un oso polar naïf y otra beige extragrande con varios animales dibujados); un abrigo polar beige y cuatro tarjeteros de piel o monederos con un zorro, un tigre, un oso o la tipografía de 'Frío peludo'.

El diseño de estas letras –que protagonizan un monedero o aparecen en las prendas– le correspondió a la alumna Helena Cuber. Ayer en el aula ella y sus compañeros se afanaban en pintar formas en cartón con vivos colores para un nuevo proyecto. Helena le restaba importancia a su trabajo en la tipografía para Bimba y Lola. Sin embargo, su profesor, Alberto Ardid, abrió un cajón y sacó los numerosos bocetos que preparó.

Uno de ellos fue seleccionado para después ser ultimado en ordenador y ser remitido a la marca que apostó de lleno por él. Los dibujos también fueron realizados por el alumnado que forma parte de Diseñatas, el taller de diseño de Igualarte, fundado en el año 2019. "Alberto y Loira entraron en el segundo año; el resto lleva desde el principio", puntualiza el profesor, Alberto Ardid.

Beneficio a la sociedad

Para él, esta colaboración entre Igualarte y Bimba y Lola puede beneficiar muchísimo a la sociedad y a la entidad: "Además de darnos visibilidad pudimos participar en el proceso de una creación tangible y profesional. Desde el minuto cero nos pusimos en una actitud empresarial desde que nos lo encargaron. Esa experiencia fue fantástica para el equipo de Diseñatas".

"El objetivo es que Diseñatas funcione como una empresa. Aunque estemos en el seno de la Fundación Igualarte procuramos que la profesionalización sea lo más real. Ojalá salgan nuevos proyectos. El objetivo es que Diseñatas funciones como una empresa, que aunque estemos en el seno de Igualarte logremos una profesionalización. Aspiramos a tener muchos encargos. Ofrecemos un producto completamente nuevo y original", añade el formador.

Entre los objetivos figura también vender pronto en su propia web las obras de arte de estos artistas. En distintos mercadillos, expendieron esculturas de vivos colores y curiosas que forman que prácticamente agotaron.

Saben que convertirlo en una profesión supondrá mucho trabajo. Una buena práctica la han tenido con Bimba y Lola.

"Cuando nos llamó la marca paramos todas las máquinas y nos dedicamos 100% a la propuesta. Fue a principio de 2022 tras un encargo de 2021. Nos propusieron la temática de animales de invierno además de otros temas como los esquiadores" aunque estos últimos no entraron en la colección finalmente, indica Ardid.

Recuerda que el proceso fue "intenso" y que un año atrás les volvieron a llamar para retomar la iniciativa.

A los diseñadores de Igualarte les ha gustado el resultado, tanto que si pudiesen se comprarían los elementos de la colección. "Pero no podemos, son cosas caras", se queja Helena Cuber.

Estos diseñadores también están orgullosos de que una de sus compañeras sirviese de modelo en la página web para mostrar las prendas y accesorios para todo el mundo (Bimba y Lola cuenta con tiendas o puntos de venta en 35 países). En el sitio de internet, presentan la colección 'Frío peludo' con una foto con los seis diseñadores y su profesor sosteniendo el oso polar creado por ellos para alternar fotos con los objetos en venta y con imágenes de cómo realizaron las ilustraciones.

En las imágenes podemos ver a los artistas Gustavo López Albir, Loira Fernández Guardiola, Eva García González, Alberto Rodríguez Barcia, Iván lago González y Helena Cuber con el profesor Alberto Ardid.