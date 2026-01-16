Agrupamientos escoltas, 'casals' y 'esplais' de Catalunya alertan de que su financiación está "en riesgo"

Los 'casales', 'esplais' y agrupamientos escoltas catalanes han puesto este jueves el grito al cielo contra el Departament de Drets Socials por no tener todavía abiertas las convocatorias de las subvenciones que, en gran parte de las ocasiones, asegura la financiación de estas entidades. Los últimos años, estas líneas de ayudas se abrían de manera anticipada durante los últimos meses del año anterior para que las organizaciones de ocio educativo pudieran hacer sus cuentas de cara al próximo curso.

Este 2026, sin embargo, las líneas permanecen cerradas y las entidades esperan en vilo a que el departament de Drets Socials i Inclusió haga algún movimiento. "Se deja a agrupamientos escoltas, 'esplais' y 'casales' de jóvenes sin saber cuándo y qué financiación recibirán", denuncian en un comunicado conjunto hasta once asociaciones del sector.

Las entidades denuncian que el último año no se aprobaron las ayudas definitivamente hasta el 8 de agosto

El año pasado, según denuncian estas asociaciones, la convocatoria sí que se abrió de forma anticipada durante los últimos meses de 2024, aunque las resoluciones de las mismas no llegaron hasta el 8 de agosto. Esto, aseguran, "genera una gran inestabilidad y hace imposible cualquier tipo de previsión" y lleva a las entidades a pedir "créditos para hacer frente a los pagos de los primeros meses del año".

"La crítica no es tanto que la subvención se haga de una manera u otra, sino que la temporización de las ayudas pone en riesgo nuestra actividad", asegura el copresidente de Escoltes Catalans, Gerard Trias, que explica que el retraso en la salida de las ayudas también conlleva más trabajo para los técnicos de unas entidades que, primordialmente, están formadas por personas voluntarias.

"Un servicio público"

Al final, "estamos haciendo un servicio público que muchas veces le tocaría ofrecer a la Administración", añade también Josep Maria Ballesteros, secretario general de la Federació de Casals de Joves de Catalunya. Ballesteros asegura que hasta que no llegue la resolución provisional de las subvenciones, su entidad vive "con el agua al cuello", pero reclama también una modificación en conjunto de las bases que regulan estas ayudas.

Josep Maria Ballesteros, secretario general de la Federació de Casals de Joves de Catalunya, asegura que su entidad vive "con el agua al cuello" mientras no se publican las subvenciones

"Con el último cambio –que unió dos líneas de subvenciones distintas en una única llamada 'CONVO'– hemos perdido líneas de financiación", asegura el secretario de Casals de Joves, que reclama también que las subvenciones sean bianuales para que las entidades puedan planificar aún a más largo plazo sus actividades. "Al final salen perdiendo los niños y los jóvenes", lamenta Trias.

Ballesteros, por otra parte, ha recuerda que el pasado mes de julio hicieron llegar una carta a la consellera de Drets Social i Inclusió, Mònica Martínez Bravo, pidiendo, entre otras medidas, "más antelación y previsión" de las convocatorias. La carta, afirma, no la contestó la titular de Drets Socials, sino que se solucionó con una reunión con la Secretaria de Cicles de Vida i Ciutadania y la Direcció General de Joventut el pasado 10 de diciembre, en la que se acordó la creación de un "grupo de trabajo". A día de hoy, "no tenemos constancia de que haya empezado. No nos han convocado", denuncia Ballesteros.

Además de Escoltes Catalans i Casals de Joves, firmaron el comunicado de protesta las entidades Minyons Escoltes i Guies de Catalunya, Esplac, Fundació Pere Tarrés, Acció Escolta de Catalunya, Fundesplai, Moviment de Centres d'Esplais Cristians Catalans, Centre Marista d'Escoles i Consell Nacional de la Joventut de Catalunya.

Por su parte, fuentes del departament de Drets Socials aseguran que el "Govern está comprometido con el sector del ocio educativo" y que "en este momento" están trabajando para "agilizar la tramitación de la convocatoria de estas ayudas, a pesar de las dificultades que comporta la prórroga" de los Presupuestos.

La conselleria de Drets Socials está "trabajando para agilizar" la convocatoria pese a las dificultadas que comporta la prórroga presupuestaria

Las mismas voces aseguran que estas entidades tienen "un papel fundamental en el crecimiento de niños, niñas y jóvenes" y que "valoran enormemente la labor voluntaria de los monitores y monitoras". Además, recuerdan que esta misma semana se ha puesto en marcha otra línea de ayudas, dotada con 300.000 euros, para que 'caus' y 'esplais' puedan reformar sus locales. En la última convocatoria, la de 2025, estas subvenciones permitieron financiar

La resolución del conflicto pasará, así, por la reunión que, según apuntan desde las entidades, tienen agendada con el departament el próximo 27 de enero en la sede de la Direcció General de Joventut en la calle Aragó de Barcelona.