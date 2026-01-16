Adrià, entrenador personal y nutricionista, recomienda consejos clave para empezar el gimnasio en enero

Muchos quieren perder peso a toda costa para verse bien frente al espejo, pero es un proceso que no se consigue de la noche a la mañana. Por esta razón, Adrià, nutricionista y entrenador personal, ha compartido un nuevo vídeo en TikTok, donde desvela siete consejos fundamentales para empezar a entrenar en el gimnasio durante el mes de enero.

El primer consejo que ofrece es definir el motivo por el que vas a entrenar: "Si tu única meta es 'verme mejor', puede que te rindas cuando el proceso se vuelva lento". Lo que recomienda es pensar en los beneficios funcionales. Por ejemplo, dormir mejor, tener más energía y reducir el estrés. "El físico será una consecuencia inevitable de tu constancia", señala.

Por otro lado, aconseja "priorizar la técnica sobre el peso", pues "es muy tentador levantar mucho peso para impresionar o por prisa, pero en enero los gimnasios están llenos y las lesiones también".

Asimismo, recuerda que "el músculo que no se siente, no se trabaja correctamente".

Según él, una de las claves es "seguir una rutina estructurada", debido a que es esencial ir ya con un plan pensado sobre lo que se debe realizar. "Tener un plan te da seguridad y te permite medir tu progreso semana a semana", comparte.

El cuarto consejo que da es aplicar la regla de los 10 minutos, que consiste en acudir, al menos 10 minutos, especialmente los días que no te apetece acudir al gimnasio: "Casi siempre, una vez que estás ahí y calientas, te quedas. Lo más difícil es cruzar la puerta".

Es fundamental la alimentación y el descanso, ya que "el gimnasio es solo el 30% del trabajo". Además, expone que hay que evitar las comparaciones: "En enero verás gente con cuerpos increíbles o levantando pesos enormes".

La solución que otorga es "competir solo contra tu versión de ayer". El último 'tip' se trata de tener paciencia, sobre todo en los primeros días de enero. Por ello, señala que "ve en horarios menos concurridos (media mañana)".