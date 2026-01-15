¿Qué significa 'unc'? La nueva palabra de la generación Alfa que sustituye al clásico 'boomer'

Es la nueva palabra de moda entre la generación Alfa, pero ¿sabes qué significa si alguien te llama unc? El uso de esta nueva expresión del argot juvenil se ha extendido como la pólvora en las redes sociales durante los últimos meses —especialmente en TikTok— y ya está siendo usada por algunas de las celebridades más famosas del momento, como Timothée Chalamet o Sabrina Carpenter.

La palabra unc proviene del inglés y es la abreviatura de uncle, que en castellano significa 'tío'. Los más jóvenes ya la están utilizando como sustituto de 'boomer' —otra expresión juvenil muy extendida y conocida— para referirse a personas de mayor edad o que, al menos, desprenden una energía de persona adulta.

Hay discrepancias sobre si ser 'unc' va ligado a una edad o bien a actitudes concretas, como gruñir al sentarse

El concepto 'unc' se viralizó gracias a un vídeo de TikTok, publicado el pasado mes de julio, en el que el creador de contenido Riley Hardwick reconocía estar afectado porque se acababa de enterar que él era un unc, tras hacer de acompañante en la fiesta de graduación de un instituto. El vídeo ya cuenta con casi 15 millones de visitas y es considerado como el detonante de este nuevo fenómeno viral.

Desde la viralización de esta nueva palabra, miles de personas en redes han comenzado a preguntarse qué narices significa. Este desconocimiento, paradójicamente, es una de las señales inequívocas que permite distinguir a las personas uncs. A raíz de estas dudas generalizadas, un nuevo trend también se ha hecho viral en esta misma red social, en que los creadores de contenido se dedican a enumerar las características o señales de que tú también podrías ser un unc.

¿Quiénes son los uncs?

En este vídeo —que atribuye puntos de unc a diferentes acciones cotidianas que podemos hacer— se enumeran una serie de características que reúne este colectivo. El primero, uno de los más comunes en estos vídeos, considera que gruñir al sentarse es una de las características, señal de cansancio que se atribuye a la edad. El vídeo también menciona como particularidades el hecho de atender las llamadas telefónicas en el exterior o de mirar por la ventana de forma contemplativa, reflexionando acerca de la vida. Los dos rasgos que otorgan más puntos de unc son mirar la televisión estando de pie y quedarse dormido a plena luz del día.

Los 'rookies' de la NBA —jóvenes que debutan en la liga— también han sido preguntados sobre cuál es la edad a partir de la cual una persona es considerada unc. Sus respuestas no han dejado indiferente a nadie. Mientras algunos consideran que los unc deben tener, como mínimo, 35 o 40 años, otros afirman que con tener 22 ya debes ser considerado un unc. Esto es un reflejo más de que la categorización de los uncs no responde a la edad, sino a las acciones y actitudes de cada uno.

Las celebridades se suben al carro

Timothée Chalamet también se ha sumado a la moda. En este post el afamado actor estadounidense-francés celebra su 30º aniversario. En la publicación se dirige a sus seguidores para agradecerles las felicitaciones y termina por escribir: "TIMMYTIM IS OFFICIALLY UNC" , que en castellano se traduce como que él ya es oficialmente unc.

También la popular cantante Sabrina Carpenter —autora de populares canciones como 'Espresso' o 'Please Please Please'— también ha compartido recientemente en sus redes sociales haciendo referencia a esta nueva expresión. En su caso, publicó una historia de Instagram en la que muestra una foto suya con el productor Jack Antonoff, que tiene 41 años, acompañada del texto "Unc" y un emoticono de corazón.