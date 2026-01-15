Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Entradas Bruno MarsAyusoDonald TrumpHuelga médicosJulio IglesiasTrillizas de OroProteínasTráficoMinneapolisPaco MolinaBarcelona
instagramlinkedin

Crew-11

Regresa con éxito a la Tierra la misión cancelada por la NASA por la enfermedad de un astronauta

La cápsula Dragon de SpaceX amerizó en el océano frente a la costa de San Diego (California) ayudada por cuatro paracaídas

Evacuados cuatro cosmonautas de la Estación Espacial Internacional por un problema médico

Evacuados cuatro cosmonautas de la Estación Espacial Internacional por un problema médico

Evacuados cuatro cosmonautas de la Estación Espacial Internacional por un problema médico / NASA / AP / VÍDEO: Atlas News

EFE

Madrid
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

La misión Crew-11 de la NASA amerizó con éxito este jueves en el océano frente a la costa de San Diego (California, EE.UU.), tras un regreso anticipado desde la Estación Espacial Internacional (EEI) debido a una emergencia médica que afectó a uno de sus cuatro tripulantes.

La cápsula Dragon de SpaceX, que se desacopló de la estación espacial el miércoles a las 22:20 GMT (17:20 EST), tocó el agua ayudada por cuatro paracaídas a las 8:41 GMT (3:41 EST), confirmó la agencia espacial estadounidense en sus redes sociales con el mensaje "wellcome home, Crew-11".

Los cuatro astronautas, Zena Cardman y Mike Fincke, de la NASA; Kimiya Yui, de la agencia espacial japonesa JAXA, y Oleg Platonov, de la agencia espacial rusa Roscosmos, regresaron a la Tierra después de un viaje de unas once horas y de permanecer 165 días en el laboratorio orbital y 167 en el espacio.

14/01/2026 Astronautas de la misión SpaceX Crew-11 SOCIEDAD NASA

Astronautas de la misión SpaceX Crew-11 / NASA / Europa Press

Con la ayuda de paracaídas, la cápsula desaceleró para amerizar de manera segura en el océano, donde los buques de recuperación esperaban para asegurar la Dragon y trasladar a los astronautas a tierra firme, entre ellos, al tripulante enfermo, que se encuentra estable, y del que la NASA no ha identificado por motivos de privacidad.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Catalunya plantea fijar el 8 de septiembre como fecha de vuelta al cole para los próximos tres cursos
  2. ¿Qué está pasando con el examen MIR? Denuncian 'caos organizativo' y 'graves irregularidades' en el proceso
  3. Inquietud por los 'analfabetos financieros': solo el 26% de adolescentes hablan en casa sobre el presupuesto familiar
  4. El Govern subirá el canon del agua: el recibo aumentará de 50 céntimos a 2 euros más para la mayoría de catalanes
  5. Los médicos vuelven a la huelga los días 14 y 15 de enero: ¿qué reclaman a Sanidad?
  6. Javier de Haro, psicólogo, sobre el falso mito de los abuelos: 'Solo lo entenderemos cuando seamos abuelos
  7. Casi 400 personas sin hogar en Catalunya rechazaron ser alojadas en la operación frío de Cruz Roja: ¿qué falla en los dispositivos?
  8. La 'enfermedad del beso' puede causar la esclerosis múltiple: nuevos datos avalan la relación entre las dos patologías

Musk limita la generación de imágenes sexuales en Grok tras causar un escándalo internacional

Musk limita la generación de imágenes sexuales en Grok tras causar un escándalo internacional

¿Por qué estamos eligiendo el autoritarismo? Nuestro cerebro no resiste tanto estrés por la supervivencia

¿Por qué estamos eligiendo el autoritarismo? Nuestro cerebro no resiste tanto estrés por la supervivencia

Detenido un estudiante por una agresión sexual en un colegio mayor de Córdoba

Detenido un estudiante por una agresión sexual en un colegio mayor de Córdoba

El Gobierno concede la Encomienda de Número de la Orden del Mérito Civil al director de Open Arms, Òscar Camps

El Gobierno concede la Encomienda de Número de la Orden del Mérito Civil al director de Open Arms, Òscar Camps

Detenido en Madrid por grabar sin consentimiento sus encuentros sexuales y subirlos a internet

Detenido en Madrid por grabar sin consentimiento sus encuentros sexuales y subirlos a internet

Crean un ‘Arca de Noé’ con muestras de los glaciares de la Tierra antes de que se derritan

Crean un ‘Arca de Noé’ con muestras de los glaciares de la Tierra antes de que se derritan

El nuevo Campus Castellana de UNIE Universidad, un centro para formar a los futuros sanitarios

El nuevo Campus Castellana de UNIE Universidad, un centro para formar a los futuros sanitarios

Muere un joven de 18 años cuando dormía al caerle el techo de una vivienda en Mallorca

Muere un joven de 18 años cuando dormía al caerle el techo de una vivienda en Mallorca