El Govern delega en los municipios el plan pactado para reforzar matemáticas, catalán e inglés en las escuelas catalanas

Las clases de refuerzo en matemáticas, catalán e inglés en las escuelas catalanas fueron uno de los acuerdos que sellaron los Comuns con el Govern a cambio de su apoyo a los suplementos de crédito del año pasado. El Executiu aspira ahora a aprobar nuevos presupuestos y tiene prisa por negociarlos. La previsión es que la semana que viene ambas partes se sienten a hacer balance, y las clases de refuerzo, junto a las sanciones por el incumplimiento de los topes a los alquileres, son la llave maestra para que empiece un toma y daca que el Govern aspira a cerrar en tiempo récord para que las cuentas entren en vigor durante el primer trimestre del año.

¿Cómo está materializando el Govern el anunciado plan de 37 millones para reforzar el catalán, el inglés y las matemáticas? A partir de la ampliación de los Planes Educativos de Entorno (PEE). Fuentes de la Conselleria de Educació i FP apuntan que en este curso 25-26 se han incorporado dos nuevos PEE, en S'Agaró-Platja d'Aro y en Vilanova i la Geltrú, llegando a los 170 PEE y se han ampliado los recursos al conjunto de planes territoriales, pasando de 1.650 centros participantes el curso 24-25 a los casi 3000 potenciales que pueden participar durante este año.

Aunque los datos de participantes no serán definitivos hasta final de curso, desde este año todos los centros de los municipios que tengan un Plan Educativo de Entorno son potenciales usuarios de los talleres y actividades que se realicen, mientras que hasta ahora solo se realizaban en determinados centros de cada localidad.

Los Planes Educativo de Entorno, instaurados en Catalunya desde hace 20 años, son un instrumento que busca ofrecer una respuesta integrada y comunitaria a las necesidades educativas del alumnado más allá del ámbito académico. Se trata de construir una red estable de apoyo a la comunidad educativa que permita un trabajo formativo fuera del entorno escolar, con la colaboración de los diferentes servicios y recursos municipales, así como de otras instituciones y entidades de los ámbitos social, cultural y deportivo de cada municipio.

De Puigcerdà a Tortosa

En los 170 PEE existentes -de Puigcerdà a Tortosa, de Mont-roig del Camp a La Seu d'Urgell-, la conselleria ha pedido priorizar el aprendizaje de refuerzo en matemáticas y lenguas "por encima de otras materias". El Departament se ha marcado como objetivo que más del 80% de la totalidad de los talleres de los PEE tengan por finalidad la mejora de las matemáticas y las lenguas.

Fuentes de la Conselleria d'Educació apuntan también que con los fondos del tercer suplemento de crédito también se ha ampliado a 538 los centros que forman parte de la red de competencia lectora (el curso anterior eran 310, un 52% menos). Dentro del programa de mejora de la competencia lectora se realizará un nuevo taller en tercero de Primaria llegará a más de un centenar de centros, que se pondrá en marcha antes de final de curso.

Mejorar la comprensión lectora de los estudiantes catalanes es uno de los grandes retos no resueltos del país. El alumnado que cursaba cuarto de primaria en 2021 bajó 15 puntos respecto a los resultados de 2016, anterior estudio PIRLS y se situaba muy por debajo de la (ya mala) media española.

En cuanto al refuerzo de inglés -especialmente necesario entre el alumnado con menos recursos, cuyas familias no pueden permitirse ni un trimestre en Irlanda ni una academia de inglés en el barrio- esta inyección extraordinaria de fondos ha alcanzado para llegar a los 150 auxiliares de conversación en inglés (para dar apoyo en las aulas en la enseñanza oral de esta lengua) y se están realizando talleres de inglés para 91 centros de alumnado vulnerable.

Por último, detallan desde la conselleria, se han aumentado las aulas de acogida hasta las 1.635 (a principios de curso eran 1.363). Más profesores y aulas de acogida eran dos de las principales propuestas propuestas del grupo de expertos para revertir el desastre de PISA.

El reto de la atención a la diversidad

El incremento de recursos a las aulas de acogida es una de las grandes reivindicaciones de la comunidad educativa, en un contexto en el que las aulas son cada día más diversa, donde más de un 30% del alumnado tiene necesidades educativas específicas, y el 34,7% de niños y adolescentes vive en riesgo de exclusión social, lo que supone 75.000 más que hace ocho años.

Un total de 27.254 alumnos se incorporaron por primera vez al Servei d'Educació de Catalunya con el curso 2024-2025 ya empezado, fuera de los rígidos periodos de matriculación ordinarios, lo que se conoce como "matrícula viva". Según datos de la conselleria, estos nuevos alumnos o bien llegaron a Catalunya desde un país extranjero o de otro lugar del resto de España.