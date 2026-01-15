Aterrizaje de emergencia en El Prat
Una pasajera del avión de Turkish Airlines aterrizado en El Prat alertó de un mensaje: ''Va a explotar una bomba a las 9.30"
La usuaria vio el aviso cuando se conectó al wifi del aparato y la tripulación activó las alertas
Un avión de Turkish Airlines aterriza de emergencia en el aeropuerto de Barcelona-El Prat por amenaza de bomba
DIRECTO | Alarma general en el aeropuerto de El Prat por una amenaza en un avión procedente de Estambul
Marta Català
Una pasajera del vuelo de la compañía turca Turkish Airlines procedente de Estambul que en la mañana de este jueves ha hecho un un aterrizaje de emergencia en el aeropuerto de Barcelona-El Prat debido a una supuesta amenaza de bomba se conectó al wifi del avión y vio que un pasajero tenía un nick que decía en inglés: "'Va a explotar una bomba a las 9.30", según han informado a EL PERIÓDICO fuentes de la investigacion
Esta mujer alertó rápidamente a la tripulacion y en un primer momento, siguiendo los protocolos de seguridad y emergencia, se decretó un 'Mayday', nivel de alerta que después se bajó a la categoría de 'Pan Pan', una señal internacional de urgencia de menos intensidad. La Guardia Civil, al mando de la investigación, tienen previsto entrevistar, junto a la Policía Nacional, a todos los pasajeros del vuelo, que en un primero momento ha hecho saltar la inquietud en el aeropuerto de El Prat pese a que ningún otro desplazamiento se ha visto afectado por este incidente.
Miembros del Grupo de Especialistas en Desactivación de Explosivos (GEDEX) de la Guardia Civil han registrado el aparato, sin encontrar nada, y posteriormente han procedido a revisar el equipaje y a los 148 pasajeros, uno por uno, con escáneres, tal y como marca el protocolo.
Suscríbete para seguir leyendo
- Catalunya plantea fijar el 8 de septiembre como fecha de vuelta al cole para los próximos tres cursos
- ¿Qué está pasando con el examen MIR? Denuncian 'caos organizativo' y 'graves irregularidades' en el proceso
- Inquietud por los 'analfabetos financieros': solo el 26% de adolescentes hablan en casa sobre el presupuesto familiar
- El Govern subirá el canon del agua: el recibo aumentará de 50 céntimos a 2 euros más para la mayoría de catalanes
- Catalunya refuerza los controles para frenar el tráfico ilegal de pájaros cantores
- Los médicos vuelven a la huelga los días 14 y 15 de enero: ¿qué reclaman a Sanidad?
- “Papá me tienen secuestrado, no sé dónde estoy. Esa llamada, tras la desaparición de Paco, todavía no me deja dormir”
- Javier de Haro, psicólogo, sobre el falso mito de los abuelos: 'Solo lo entenderemos cuando seamos abuelos