España mejora su nivel de inglés, pero sigue siendo mediocre

El nivel de inglés en España evoluciona de forma positiva, aunque de manera lenta y aún por detrás de algunos países europeos, mientras que persiste una brecha entre su aprendizaje y su aplicación en el ámbito laboral y profesional, según el informe internacional EF English Proficiency Index 2025. Las comunidades autónomas que lideran el ranking nacional son Galicia, La Rioja y Madrid, mientras que Castilla-La Mancha y Extremadura registran las puntuaciones más bajas del país, según recoge el informe. Vigo se posiciona como la ciudad española con mayor nivel de inglés, mientras que La Coruña, Barcelona y Zaragoza se sitúan por encima de la media nacional.

El estudio, presentado esta mañana en Madrid, sitúa a España en el grupo de países con un nivel moderado de dominio del inglés, ocupando el número 36 dentro del ranking mundial. También detalla que, mientras que en países del norte y centro de Europa -región que mantiene los mejores resultados globales-, el inglés se concibe como una herramienta transversal para la educación, la administración y las empresas, en España se sigue abordando desde una perspectiva principalmente académica.

Durante la presentación del estudio, la directora de Marketing de EF, Gemma Ollé, ha subrayado la "brecha real entre las horas académicas y la capacidad real de poder defenderse con el idioma", una cuestión que repercute en el desempeño laboral.

Por su parte, el director general de EF España, Niccolò del Monte, ha incidido en que "el inglés es una competencia muy clave" y tiene "grandes implicaciones en el ámbito laboral".

"Si es tan dominante como vehículo de comunicación y como plataforma de desarrollo para un país, cabe preguntarse si estamos preparados para enfrentar un mundo más interconectado, global y movido por la IA", ha añadido.

En este contexto, el informe identifica una correlación entre el dominio del idioma y otros factores, como la innovación o la capacidad de colaboración internacional.

La expresión oral continúa siendo una debilidad persistente, tanto en España como a nivel global, frente a unos resultados más positivos en cuanto a lectura y comprensión auditiva, según señala el estudio. Por su parte, las áreas de estrategia y gestión de proyectos y de I+D+i son aquellas que destacan en el informe con un mayor nivel de inglés.

Asimismo, el informe indica que el grupo con mejor nivel de inglés es el de 26 a 30 años, situando por debajo a los jóvenes de entre 18 y 25, que aún no han recuperado los niveles previos a la pandemia, y señala que la brecha de género se ha reducido por segundo año consecutivo en el país.