Niubó tilda de "equilibrada" la propuesta de inicio escolar para el 8 de septiembre de infantil a bachillerato

La consellera Esther Niubó, ha tildado de "equilibrada" la propuesta del Departament d'Educació i FP para iniciar el curso escolar el 8 de septiembre de infantil a bachillerato los tres próximos cursos avanzada este martes por EL PERIÓDICO. Una decisión que, asegura, se ha tomado "pensando tanto en los docentes y los equipos directivos, como en las familias". Los representantes del profesorado no piensan lo mismo y consideran que el 8 es demasiado pronto (para cerrar plantillas y planificar el curso) y siguen defendiendo que las aulas reabran después de la Diada, escenario que hace tiempo que no está sobre la mesa de la conselleria (ya dijo en su día Cambray que el adelanto del inicio escolar "había venido para quedarse" y por el momento parece que será así). A diferencia de las huelgas contra Cambray -que le hicieron caer- la prioridad ahora de los representantes de los trabajadores son las mejoras laborales, no el calendario.

Preguntada por el calendario de adjudicaciones de centros a los profesores, ha apuntado que la intención es tener las adjudicaciones hechas "a principios de julio a lo sumo"

"Pensando estrictamente en el sistema educativo es una propuesta equilibrada, y, además, está dentro de la horquilla de días lectivos que establece la Ley de Educación de Catalunya. La Ley dice que el calendario debe estar entre 175 y 178 días. Esta propuesta de calendario fija 177 días", ha asegurado la consellera en una entrevista en Catalunya Ràdio, en la que ha señalado también que la propuesta también contempla la norma de mantener cinco días laborales en septiembre antes de empezar el curso.

¿En cuántos días se prepara un curso?

La fecha del calendario es una propuesta que el Departament hace anualmente, que se presenta a los representantes sindicales en la Mesa Sectorial (lo que sucedió este martes) y en la Junta Permanente de Direcciones y que el Consejo de Educación de Catalunya presenta posteriormente al conjunto de la comunidad educativa. La novedad este año, ha añadido, es que "para dar al sistema educativo la previsión y estabilidad que requiere" se ha propuesto también la fecha de los dos cursos siguientes, medida que los sindicatos no ven tampoco con buenos ojos. Desde CCOO consideran que es necesario debatirla curso a curso, "porque siempre hay aspectos que deben revisarse". "Por ejemplo, si tenemos un inicio de curso complicado, con falta de tiempo de preparación o carencia de plantillas, querríamos la flexibilidad de poder valorarlo año tras año", apuntan.

Un tobogán en el patio de un colegio catalán. / Manu Mitru

Preguntada por el calendario de adjudicaciones de centros a los profesores, ha apuntado que la intención es tener las adjudicaciones hechas "a principios de julio a lo sumo". En los centros aún tienen presente el desbarajuste del curso pasado cuando, a 21 de julio, se tuvieron que repetir las adjudicaciones tras el "error deliberado" detectado en el proceso, que zanjado con la destitución del subdirector general de plantillas.

La batalla de los institutos-escuela

Niubó ha explicado en la misma entrevista que la propuesta de calendario escolar también indica que los institutos-escuela (IE) tendrán que destinar al menos tres tardes lectivas al alumnado: "Lo que caracteriza un instituto escuela es esta continuidad del proyecto pedagógico entre primaria y secundaria", ha apuntado recordando que, de los 121 institutos escuela (IE) en marcha este curso en toda Catalunya, la gran mayoría da clases lectivas tres tardes, y solo había 25 que o no hacían ninguna o hacían dos.

La conselleria permite finalmente los institutos-escuela hacer horarios diferenciados en primaria y en secundaria, siempre que ofrezcan tres tardes lectivas en la ESO

En realidad, el cambio introducido en la nueva orden de calendario es permitir esas dos tardes no lectivas a los IE. Según la orden de calendario para este curso, los IE debían unificar a partir del próximo curso sus horarios en primaria y secundaria, con lo que debían hacer las cinco tardes lectivas, algo que provocó una revuelta entre el profesorado de estos centros, que no entendía por qué el Departament permitía que los institutos no hicieran ninguna tarde lectiva, mientras los institutos escuela debían hacer las cinco tardes.

Ante esta protesta -y con una huelga sobre la mesa para el próximo 11 de febrero, presentada por los sindicatos como "la primera de un nuevo cicle de movilizaciones"- la conselleria ha decidido permitir las dos tardes libres en secundaria en los institutos-escuela y no tocar el horario en el resto de institutos, donde la jornada intensiva es generalizada.