Manresa impulsa un comedor comunitario para luchar contra la soledad no deseada

El Ayuntamiento de Manresa ha puesto en marcha el proyecto Menjar Acompanyats, una iniciativa que da respuesta a una problemática social creciente como es la soledad no deseada, especialmente en el momento de la comida. El proyecto se dirige principalmente a personas a partir de los 65 años que viven solas o tienen una red social limitada. Tal y como ha explicado la concejala de Drets Socials i Gent Gran, Mariona Homs, la hora de comer es a menudo “uno de los momentos del día en los que las personas que viven solas se sienten más solas”. En este sentido, Menjar Acompanyats pretende dar respuesta a esta necesidad. El servicio, que nace como una prueba piloto, funciona en el Casal de les Escodines, de lunes a viernes, con un coste de cinco euros por comida.

Aunque está pensado principalmente para el vecindario del barrio de les Escodines de Manresa, también está abierto a personas de otros barrios cercanos, como Cal Gravat, la Balconada, el Barri Antic o la Sagrada Família. Las inscripciones se pueden realizar directamente en el casal. Según la concejala Homs, aunque el proyecto nazca como una prueba piloto, la voluntad es que pueda crecer y replicarse en otros barrios de la ciudad que dispongan de equipamientos similares.

Más que comer: comunidad y bienestar

Menjar Acompanyats va mucho más allá de un servicio de comidas. “Compartir la comida es una herramienta para crear vínculos, generar complicidades y prevenir el aislamiento social”, ha destacado Homs. El hecho de salir de casa, arreglarse, pensar que se encontrarán con otras personas y compartir conversaciones cotidianas contribuye a mejorar el bienestar emocional, social y físico de las personas participantes y a mantener una vida activa y autónoma.

El proyecto se complementa con actividades sociales y comunitarias, como talleres de memoria, charlas sobre salud y alimentación, actividades artísticas y creativas, juegos de mesa, grupos de lectura, sesiones de cine, así como salidas y visitas culturales. Además, fomenta la participación de personas voluntarias y de estudiantes, favoreciendo la intergeneracionalidad, la cohesión social y el compromiso comunitario.

“Es como una terapia social”

Mercè Moltó, de 69 años, es una de las usuarias. Decidió apuntarse porque comía sola y no le gustaba. “Cuando nos lo propusieron, pensé que sería la solución. La comida compartida sienta mejor, reímos mucho y pasamos unas horas agradables”, asegura. Destaca también el ambiente familiar del casal, la tranquilidad de no tener que preocuparse de nada y el valor de la sobremesa, con café y tertulia incluidos.

En la misma línea, la presidenta de la Associació de Veïns i Veïnes de les Escodines, Carme Carrió, subraya que el proyecto aporta calidad emocional, dietética, cognitiva y ambiental. “Los barrios son espacios de encuentro y de vida, y este proyecto reivindica la importancia del contacto personal en una sociedad cada vez más digital”, afirma. Carrió define Menjar Acompanyats como una “terapia social”. “Envejecer no debería significar aislarse”, concluye.