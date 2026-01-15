Menjar Acompanyats
Manresa impulsa un comedor comunitario para luchar contra la soledad no deseada
El Casal de les Escodines lanza 'Menjar Acompanyats', que ofrece un espacio de encuentro diario para comer en compañía por cinco euros
La soledad no deseada afecta a un 28% de jóvenes, el doble que a los mayores
Depresión y soledad no deseada: una combinación de alto riesgo
El Ayuntamiento de Manresa ha puesto en marcha el proyecto Menjar Acompanyats, una iniciativa que da respuesta a una problemática social creciente como es la soledad no deseada, especialmente en el momento de la comida. El proyecto se dirige principalmente a personas a partir de los 65 años que viven solas o tienen una red social limitada. Tal y como ha explicado la concejala de Drets Socials i Gent Gran, Mariona Homs, la hora de comer es a menudo “uno de los momentos del día en los que las personas que viven solas se sienten más solas”. En este sentido, Menjar Acompanyats pretende dar respuesta a esta necesidad. El servicio, que nace como una prueba piloto, funciona en el Casal de les Escodines, de lunes a viernes, con un coste de cinco euros por comida.
El proyecto nace como una prueba piloto, pero la voluntad es que pueda crecer y replicarse en otros barrios de la ciudad
Aunque está pensado principalmente para el vecindario del barrio de les Escodines de Manresa, también está abierto a personas de otros barrios cercanos, como Cal Gravat, la Balconada, el Barri Antic o la Sagrada Família. Las inscripciones se pueden realizar directamente en el casal. Según la concejala Homs, aunque el proyecto nazca como una prueba piloto, la voluntad es que pueda crecer y replicarse en otros barrios de la ciudad que dispongan de equipamientos similares.
Más que comer: comunidad y bienestar
Menjar Acompanyats va mucho más allá de un servicio de comidas. “Compartir la comida es una herramienta para crear vínculos, generar complicidades y prevenir el aislamiento social”, ha destacado Homs. El hecho de salir de casa, arreglarse, pensar que se encontrarán con otras personas y compartir conversaciones cotidianas contribuye a mejorar el bienestar emocional, social y físico de las personas participantes y a mantener una vida activa y autónoma.
“Compartir la comida es una herramienta para crear vínculos, generar complicidades y prevenir el aislamiento social”, asegura la concejala de Drets Socials, Mariona Homs
El proyecto se complementa con actividades sociales y comunitarias, como talleres de memoria, charlas sobre salud y alimentación, actividades artísticas y creativas, juegos de mesa, grupos de lectura, sesiones de cine, así como salidas y visitas culturales. Además, fomenta la participación de personas voluntarias y de estudiantes, favoreciendo la intergeneracionalidad, la cohesión social y el compromiso comunitario.
“Es como una terapia social”
Mercè Moltó, de 69 años, es una de las usuarias. Decidió apuntarse porque comía sola y no le gustaba. “Cuando nos lo propusieron, pensé que sería la solución. La comida compartida sienta mejor, reímos mucho y pasamos unas horas agradables”, asegura. Destaca también el ambiente familiar del casal, la tranquilidad de no tener que preocuparse de nada y el valor de la sobremesa, con café y tertulia incluidos.
“Envejecer no debería significar aislarse”, concluye Carme Carrió, presidente de la Associació de Veïns i Veïnes de les Escodines
En la misma línea, la presidenta de la Associació de Veïns i Veïnes de les Escodines, Carme Carrió, subraya que el proyecto aporta calidad emocional, dietética, cognitiva y ambiental. “Los barrios son espacios de encuentro y de vida, y este proyecto reivindica la importancia del contacto personal en una sociedad cada vez más digital”, afirma. Carrió define Menjar Acompanyats como una “terapia social”. “Envejecer no debería significar aislarse”, concluye.
