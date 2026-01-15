Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Avión El PratTurkish AirlinesAyusoDonald TrumpHuelga médicosJulio IglesiasTrillizas de OroProteínasTráficoPaco MolinaBarcelona
instagramlinkedin

Actuará de oficio

La Junta de Castilla y León indemnizará a las familias de los pacientes oncológicos del Hospital de Burgos

El consejero Carlos Fernández Carriedo lamenta "profundamente" lo ocurrido y asegura que que la Administración autonómica "asumirá la responsabilidad patrimonial que pudiera corresponder" y actuará "de oficio" en este ámbito

El gerente del Hospital Universitario de Burgos (HUBU), Carlos Cartón (i), y el jefe del servicio de oncología, Enrique Lastra (d).

El gerente del Hospital Universitario de Burgos (HUBU), Carlos Cartón (i), y el jefe del servicio de oncología, Enrique Lastra (d). / Santi Otero / EFE

EP

Valladolid
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

El consejero de Economía y Hacienda y portavoz de la Junta de Castilla y León, Carlos Fernández Carriedo, ha lamentado "profundamente" lo ocurrido en el Hospital Universitario de Burgos (HUBU), donde un error en el tratamiento oncológico se ha saldado con la muerte de dos pacientes, ha dejado a un tercero en estado grave y a otros dos afectados, al tiempo que ha asegurado que la Administración autonómica "asumirá la responsabilidad patrimonial que pudiera corresponder" y actuará "de oficio" en este ámbito.

"Lo primero que hay que lanzar es el mensaje de que lamentamos profundamente lo ocurrido, es un suceso que, aunque se deba a un error humano, causa un tremendo dolor a las familias y a las víctimas, y así lo asumimos desde la Administración autonómica", ha señalado Fernández Carriedo este jueves en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno.

El portavoz ha manifestado su apoyo "a las víctimas y a sus familiares" y ha expresado el deseo de una "pronta recuperación" para las personas afectadas y, en especial, para el paciente que continúa ingresado en la UCI. "El hospital ha pedido disculpas y esas disculpas las asumimos y hacemos extensivas desde la Junta", ha recalcado.

Fernández Carriedo ha recordado que el gerente del hospital, Carlos Cartón, asumió su cargo un día después de que se detectara el error y que, junto al jefe del Servicio de Oncología, Enrique Lastra, se reunió con las familias "para ofrecerles información detallada sobre lo ocurrido".

Noticias relacionadas y más

En este sentido, ha subrayado que el Ejecutivo autonómico "estará siempre al lado de las víctimas y de sus familiares" y que la gestión del caso "se ha hecho con la máxima transparencia y sensibilidad" desde que se conocieron los hechos.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Catalunya plantea fijar el 8 de septiembre como fecha de vuelta al cole para los próximos tres cursos
  2. ¿Qué está pasando con el examen MIR? Denuncian 'caos organizativo' y 'graves irregularidades' en el proceso
  3. Inquietud por los 'analfabetos financieros': solo el 26% de adolescentes hablan en casa sobre el presupuesto familiar
  4. El Govern subirá el canon del agua: el recibo aumentará de 50 céntimos a 2 euros más para la mayoría de catalanes
  5. Catalunya refuerza los controles para frenar el tráfico ilegal de pájaros cantores
  6. Los médicos vuelven a la huelga los días 14 y 15 de enero: ¿qué reclaman a Sanidad?
  7. “Papá me tienen secuestrado, no sé dónde estoy. Esa llamada, tras la desaparición de Paco, todavía no me deja dormir”
  8. Javier de Haro, psicólogo, sobre el falso mito de los abuelos: 'Solo lo entenderemos cuando seamos abuelos

Un joven que pernoctaba en un garaje de Mallorca confiesa que lo incendió: "He sido yo, le he pegado fuego. He cogido gasolina y quería quemarlo todo"

Un joven que pernoctaba en un garaje de Mallorca confiesa que lo incendió: "He sido yo, le he pegado fuego. He cogido gasolina y quería quemarlo todo"

Una falsa alarma de bomba fuerza el aterrizaje de emergencia de un avión de Turkish Airlines en Barcelona

Una falsa alarma de bomba fuerza el aterrizaje de emergencia de un avión de Turkish Airlines en Barcelona

Regresan a la Tierra los cuatro astronautas evacuados por una emergencia médica

Una pasajera del avión de Turkish Airlines aterrizado en El Prat alertó de un mensaje: ''Va a explotar una bomba a las 9.30"

Una pasajera del avión de Turkish Airlines aterrizado en El Prat alertó de un mensaje: ''Va a explotar una bomba a las 9.30"

Investigan a un matrimonio de Gran Canaria por violar a una mujer inconsciente y grabarlo

Investigan a un matrimonio de Gran Canaria por violar a una mujer inconsciente y grabarlo

El oncólogo Josep Tabernero afirma que Pere Mir le donó la casa en el Vall d'Aran por su contribución en el ámbito científico

El oncólogo Josep Tabernero afirma que Pere Mir le donó la casa en el Vall d'Aran por su contribución en el ámbito científico

El oncólogo Josep Tabernero, tras declarar en la Ciutat de la Justícia

Fortnite manipuló a menores para gastar dinero: una sentencia multa al videojuego con 1,1 millones de euros y le obliga a cambiar su diseño

Fortnite manipuló a menores para gastar dinero: una sentencia multa al videojuego con 1,1 millones de euros y le obliga a cambiar su diseño