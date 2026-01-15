El oncólogo Josep Tabernero afirma que Pere Mir le donó la casa en el Vall d'Aran por su contribución en el ámbito científico

El director del Vall d’Hebron Institut d’Oncologia (VHIO), el doctor Josep Tabernero, ha rechazado las acusaciones de apropiación indebida del patrimonio del industrial empresario y filántropo Pere Mir, del que fue médico personal y uno los tres albaceas de su testamento, tras fallecer en 2017. Los Mossos d'Esquadra acusan a este facultativo de quedarse con una finca situada en el Vall d'Aran que era propiedad de Pere Mir, así como unos 312.000 euros entregados él y a su esposa. Todo ello, según la magistrada, debería haber ido a parar a la fundación Cellex, constituida por el mecenas para apoyar la investigación biomédica. Entre los investigados también se encuentra el que fuera hombre de confianza del empresario, Jordi Segarra, que declaró el miércoles, y el abogado Francisco Capellas, que, como Tabernero, ha comparecido este jueves.

La jueza considera sospechosa la donación al médico de esta vivienda y del dinero por parte de la empresa Simex, administrada por Segarra. Esta donación incluía una casa unifamiliar y dos plazas de aparcamiento situado en una "zona exclusiva" del Vall d'Aran, en concreto en el término municipal de Salardú. Estos bienes están valorados fiscalmente en 642.000 euros, a los que se deben sumar los 312.000 euros. En total: 954.000 euros, aunque los Mossos sostienen que el precio de mercado de la vivienda sería superior.

En su declaración como imputado ante el Juzgado de Instrucción número 12 de Barcelona, Tabernero ha explicado que fue Mir quien le dio en vida la finca en Vall d'Aran en agradecimiento por ser su médico personal y por su contribución en el ámbito científico y de la oncología. Este prestigioso médico ha subrayado que, además, le entregó los fondos necesarios para pagar los impuestos que se debían pagar por el cambio de titularidad de la vivienda. Fue una promesa verbal y, por lo tanto, no consta ningún documento que certifique la entrega de la finca.

El oncólogo fue durante unos años patrono de la fundación Mir Puig (entre 2015 y 2022), también vinculada a Pere Mir, y no de Cellex. El facultativo imputado ha detallado que no fue patrono de Cellex para evitar un conflicto intereses, puesto que esta entidad, una de las principales donantes en Catalunya en la investigación científica contra el cáncer, donaba importantes sumas económicas al hospital Vall d'Hebron en el que él trabajaba.

El jefe de Oncología Médica del Hospital Vall d'Hebron ha asegurado que Pere Mir le dijo en vida que esta casa en el Vall d'Aran sería para él y que, cuando se la quedó, desconocía si iba a nombre de una de las sociedades panameñas creadas por el mecenas. Además, ha explicado que los 312.000 euros que recibió una vez murió el industrial se destinaron a pagar los impuestos relativos a la transacción del chalet.

Relación de confianza

La defensa de Tabernero, ejercida por el abogado Pau Molins, sostiene que no ha ejercido ningún cargo de administración, ni ha participado en la toma de decisiones económicas y que su representante fue nombrado albacea por su relación de confianza. De hecho, según los letrados del oncólogo, el industrial rechazó varias propuestas de su entorno que le ofrecían comprar esta vivienda porque, aseguraba el mecenas, ya la había comprometido para donarla a Tabernero cuando falleciera. La defensa ha aportado al juzgado un acta notarial en que el industrial notifica a las personas que cuidaban esta propiedad en el Vall d'Aran que el doctor la iría a visitar porque acabaría siendo suya.

En su comparecencia judicial, Tabernero ha explicado que en una reunión que tuvo lugar en Londres supo que el principal albacea de la herencia de Pere Mir, Jordi Segarra, de 91 años, le había otorgado poderes en algunas fundaciones del mecenas, por si le pasaba algo debido a su avanzada edad, aunque ha insistido que nunca ha tomado ninguna decisión económica o empresarial.

El tercer albacea investigado, el abogado Francisco Capellas, que también comparece ante el juez, basa su defensa en el hecho de que su labor era únicamente de apoyo jurídico a Segarra y en que las fundaciones panameñas en las que Pere Mir tenía gran parte de su patrimonio fueron creadas en vida del mecenas, antes de que él se incorporara a su entorno. La defensa de los imputados sostienen que esas entidades radicadas en Panamá no se pueden incluir en el patrimonio que debería incluirse en el testamento del industrial catalán.