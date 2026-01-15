La Iglesia catalana cederá inmuebles a la Generalitat para que los destine a viviendas sociales

El president de la Generalitat, Salvador Illa, y el arzobispo de Tarragona, Joan Planellas, firmarán previsiblemente el próximo 27 de enero un convenio mediante el cual la Iglesia catalana cederá parte de su patrimonio inmobiliario para que el Govern lo destine a vivienda social. Será la primera vez que los obispos entreguen en bloque una parte sus bienes, propiedad de diócesis de toda Catalunya, a la Generalitat para que destine los edificios y solares a pisos de protección oficial, con el fin de ayudar a las personas más vulnerables.

El acuerdo "nace de la preocupación de la Iglesia por la situación de la vivienda en España y de la buena sintonía entre el presidente Illa y el arzobispo de Tarragona", explican fuentes de la Iglesia, que precisan que el convenio se ha forjado también con la participación del Departament de Justícia, que se encarga de las relaciones del Govern con la Iglesia, dirigido por Ramón Espadaler. Asimismo, ha contado con el impulso del concejal de los Comuns en el Ayuntamiento de Tarragona, Jordi Collado.

La intención de la Iglesia es desvelar los detalles del acuerdo sobre cuántos inmuebles se cederán -algunas fuentes mencionan unos 50, solo en la provincia de Tarragona, y en principio por al menos 50 años- y donde se sitúan el próximo 27 de enero, cuando se firme el convenio, previsiblemente en el Palau de la Generalitat. Aún así, el arzobispo de Tarragona, Joan Planellas, anticipó este miércoles la existencia de conversaciones avanzadas "para llegar a un acuerdo" en Catalunya Ràdio, en una entrevista en la que dejó caer que la situación es compleja, porque "no es lo mismo un solar con posibilidad de hacer vivienda social que una casa de 200 años que se tiene que rehabilitar".

Los precedentes

"A veces también hay que cambiar el uso de equipamientos, adaptarlos. Todo eso requiere un proceso y la buena voluntad de la institución pública", indicó. De hecho será la Generalitat la encargada de reformar, rehabilitar o construir de cero la vivienda social en inmuebles de la Iglesia que están en desuso. A este respecto, Planellas recordó que la Iglesia, tradicionalmente, ayuda a las personas más vulnerables a través de Cáritas u otras entidades de pastoral social. "La Iglesia tiene esa capacidad de inmediatez que a menudo no tienen las instituciones públicas. Ante situaciones urgentes, puede actuar de inmediato", argumentó.

Y recordó que la Iglesia habilitó después del inicio de la guerra de Ucrania una antigua casa de espiritualidad en la Selva del Camp para la acogida de refugiados ucranianos, donde quedan 27 personas y ha llegado a acoger a 80 desplazados.