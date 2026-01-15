En Directo
Por el estatuto marco
Huelga de médicos en España y Catalunya, hoy en directo: última hora de las protestas este 15 de enero y de los servicios mínimos en hospitales y CAP
Los médicos libran este miércoles y jueves un nuevo pulso al Ministerio de Sanidad. Están llamados a la huelga y a participar en las manifestaciones, de forma general, todos los médicos de atención primaria y los facultativos de Catalunya, Madrid, País Vasco, Galicia, Navarra, Comunidad Valenciana, Murcia y Asturias. ¿El motivo? El Estatuto Marco que regula la profesión sanitaria: ellos reclaman un estatuto propio diferenciado.
Abrimos un hilo informativo para seguir al minuto las manifestaciones y el impacto del paro en los servicios de atención primaria, urgencias y hospitales.
Segunda jornada de la huelga de médicos
Segunda y última jornada de la huelga de médicos convocada por la Agrupación Profesional por un Estatuto Médico y Facultativo (Apemyf) en Madrid, Catalunya, País Vasco, Galicia, Navarra, Comunidad Valenciana, Murcia y Asturias, y en la Atención Primaria de toda España. Se celebrarán concentraciones y manifestaciones en varias ciudades para exigir un marco regulatorio propio para este colectivo.
Unipromel alerta de un "éxodo" de médicos de la sanidad pública a la privada
La Asociación Médica Unipromel, mayoritaria en la sanidad privada española donde representa a miles de médicos autónomos de ejercicio libre, ha manifestado su apoyo a la convocatoria de huelga por un Estatuto propio.
Además lanza una advertencia: "Muchos médicos están hastiados y se puede producir un éxodo de la pública a la privada o, incluso, hacia otros países que. en el caso de los socios de Unipromel con actividad mixta, es algo que tenemos constatado año tras año y que se va a acelerar, porque el ejercicio libre de la medicina es cada vez mas atractivo".
Vox y Metges de Catalunya piden en el Parlament un Estatuto Médico propio
La diputada de Vox en el Parlament María García Fuster y el presidente de Metges de Catalunya (MC), Xavier Lleonart, junto a otros representantes del sindicato, han reclamado este miércoles en el Parlament un Estatuto Médico propio. Lo han hecho en una rueda de prensa conjunta, después de que Vox haya registrado en la Cámara catalana una propuesta de resolución que insta al Gobierno central a realizar "los cambios legislativos necesarios" para crear el Estatuto Médico.
"Son los médicos los que tienen que gestionar y negociar sus condiciones laborales, porque son ellos los que saben qué necesitan los pacientes, única y exclusivamente", ha dicho la diputada, que es médico de profesión. "Esto no va de colores políticos, va de condiciones asistenciales", ha apuntalado Lleonart.
Euskadi cifra en un 19,23% el seguimiento de la huelga de los médicos en el turno de mañana
El Departamento de Salud del Gobierno vasco ha cifrado en un 19,23% el seguimiento provisional en el turno de mañana de la huelga secundada por los médicos este miércoles. Alrededor de 9.000 médicos y facultativos de Osakidetza están llamados este miércoles y jueves a secundar dos nuevas huelgas para reclamar al ministerio de Sanidad un estatuto marco médico propio, convocados por el Sindicato Médico de Euskadi (SME).
Por territorios, el Gobierno vasco ha indicado que la mayor incidencia de la huelga ha sido en Bizkaia, con un seguimiento del 23,74%, seguido de Gipuzkoa con un 18,76% y Álava con un 8,91%.
El PP de Asturias insta al Gobierno a solucionar el conflicto ante la "incapacidad" de la ministra
El Partido Popular de Asturias ha exigido este miércoles al Gobierno de España que solucione el conflicto con los médicos ante la "incapacidad" de la ministra de Sanidad, Mónica García, y de la consejera asturiana del ramo, Concepción Saavedra.
La diputada regional del PP y portavoz de Sanidad, Pilar Fernández Pardo, ha emplazado al Ejecutivo central a que "resuelva el conflicto generado" con el colectivo médico.
Baile de cifras en Valencia
El sindicato médico Avanza cifra la huelga de médicos convocada este miércoles en la Comunitat Valenciana en un 80% en Valencia y en un 70% en Castellón y Alicante, mientras que Sanidad lo rebaja al 3,09%.
Cerca de 400 médicos salen a la calle en Madrid
Unos cuatrocientos médicos se han manifestado este miércoles en Madrid en la primera jornada de una huelga de dos días convocada en toda España por la Agrupación Profesional por un Estatuto Médico y Facultativo (Apemyf), en una marcha que ha transcurrido desde el Congreso hasta el Ministerio de Sanidad.
Además de un estatuto propio para la profesión, piden acabar con las guardias de 24 horas, que "están pagadas a menos de la hora ordinaria y suponen una dificultad para la conciliación y una penosidad para la atención de los pacientes", además de una "tremenda sobrecarga", ha dicho la secretaria general del sindicato Amyts, Ángela Hernández, en la cabecera de la manifestación.
Metges de Catalunya ha cifrado en un 45% el seguimiento de la huelga de facultativos de este miércoles, convocada también para este jueves, mientras que la Conselleria de Salud limita el seguimiento al 6,5%.
Cerca de 500 médicos salen a la calle en Barcelona
Unos 500 médicos se han manifestado este miércoles en Barcelona durante el primer día de huelga de facultativos, convocada en Catalunya por Metges de Catalunya (MC), para reclamar un convenio y un espacio propio de negociación sobre el Estatuto Marco.
La huelga, convocada a nivel estatal por la Agrupación Profesional por un Estatuto Médico y Facultativo (Apemyf), también busca conseguir mejoras laborales y salariales, de entre las cuales el fin de las guardias de 24 horas y el reconocimiento de la categoría profesional de acuerdo a la formación y responsabilidad de los médicos.
Durante la manifestación, que ha empezado hacia las 10.30 horas en la plaza Sant Jaume, se han podido leer carteles de 'Menys corbates i més bates', 'Conveni mèdic ja!' y 'Formació, responsabilitat i lideratge = A1+'.
Bajo seguimiento en Extremadura
La Junta de Extremadura ha cifrado en el 2,87% el seguimiento en Extremadura de la huelga de médicos en protesta por el contenido del borrador de nuevo Estatuto Marco elaborado por el Ministerio de Sanidad.
Según la consejería de Salud y Servicios Sociales, por provincias el seguimento ha sido de un 3,41 por ciento en Badajoz y un 1,73 por ciento en Cáceres.
