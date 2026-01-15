El Estado bloquea el nuevo hospital Josep Trueta pero Govern, Girona y Salt mantienen el calendario

El futuro Hospital Trueta está en pausa. El Ministerio de Transportes ha paralizado el desarrollo del Sector Sur de Salt tras emitir dos informes desfavorables, preceptivos y vinculantes, que concluyen que el proyecto no cumple la normativa estatal de carreteras ni la de ruido, según avanza Diari de Girona, medio de Prensa Ibérica. El Ayuntamiento de Salt deberá rehacer toda la información que el ministerio ha puesto en duda y, posteriormente, el Estado dispondrá de tres meses para responder. Dado que los informes requeridos deberán incorporar nuevos datos y más detalles de los que existen actualmente, el retraso en el inicio del desarrollo urbanístico podría superar el año.

El propio Ministerio resuelve literalmente «informar desfavorablemente en lo que respecta a su afección a la Red de Carreteras del Estado», y recuerda que estos informes «son preceptivos y vinculantes», de modo que cualquier aprobación urbanística que los ignore «será nula de pleno derecho».

Girona asegura que hay plazo para solventar cuestiones técnicas hasta el tercer trimestre de 2027

Los ayuntamientos de Girona y Salt, así como la Generalitat de Catalunya, aseguran, sin embargo, que no habrá ninguna afectación en el calendario para el desarrollo del nuevo Campus de Salud después de que el Ministerio de Transportes haya paralizado el desarrollo del Sector Sur de Salt.

El teniente de alcaldía del Área de Transición Ecológica y Área Urbana de Girona, Sergi Font, ha asegurado este jueves que «esto no cambia el calendario ni la planificación». Así lo ha confirmado también la Generalitat en un comunicado: «Se ha mantenido y se mantiene el calendario establecido».

Según ha explicado Font, el calendario fijado en la firma del protocolo entre la Generalitat, los ayuntamientos de Girona y Salt y la Universitat de Girona, el pasado mes de mayo, indica que hay plazo hasta el «tercer trimestre de 2027 para poder realizar la entrega de los terrenos libres de cargas». Por ello, la Generalitat y el Ayuntamiento de Salt trabajan para llevar a cabo las modificaciones necesarias que den respuesta a los requerimientos del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible. Este informe se incorporará en el texto refundido que el Ayuntamiento tiene previsto presentar. Junto a estos informes, siguen pendientes otros, como el de Aviación Civil y el de carreteras.

"Tema técnico"

Más allá de ello, el teniente de alcalde de Territorio y Vivienda de Salt, Àlex Barceló, ha restado importancia a la cuestión y ha comentado que «es habitual» que, en procesos urbanísticos «complejos», se tengan que «adaptar informes o documentación ante determinados requerimientos». Barceló ha asegurado que es lo que están haciendo «desde hace días» junto con varios departamentos de la Generalitat.

Además, el concejal ha remarcado que se trata «de un tema técnico que se resolverá en breve para generar el nuevo informe que permita que el Estado apruebe la solución». Al igual que el consistorio gerundense y la Generalitat, también ha señalado que «no se debe alterar el calendario».

En noviembre, la Comisión Territorial de Urbanismo de Girona aprobó el planeamiento urbanístico correspondiente al municipio de Girona, que fue ratificado por la Generalitat el día 27 del mismo mes. Mientras tanto, la aprobación del sector de Salt se aplazó porque faltaban los informes favorables del Ministerio de Transportes, en lo relativo a la autopista AP-7, y de Aviación Civil, en referencia al aeropuerto Girona-Costa Brava. Una vez realizadas las modificaciones necesarias, la Comisión Territorial de Urbanismo de Girona deberá dar el visto bueno. Las próximas comisiones serán el 4 de febrero, el 18 de marzo, el 29 de abril o el 10 de junio, aunque no está asegurado que el planeamiento pueda aprobarse dentro del primer trimestre de 2026.

Proyecto ejecutivo

Paralelamente, la Generalitat, a través de Infraestructures.cat, está ultimando la selección de los proyectos presentados al concurso del futuro Campus de Salud con la voluntad de adjudicar en las próximas semanas la redacción del proyecto al equipo ganador. En total, se presentaron nueve propuestas, de las cuales cinco han quedado finalistas. La ganadora dispondrá de dos años para redactar el proyecto.

En este sentido, Sergi Font ha comentado que durante estos dos años «habrá que culminar todos los aspectos vinculados al planeamiento y a la gestión del suelo». Además, Girona se encuentra ahora en proceso de «reurbanización y reparcelación del sector», y todavía «faltarán algunos pasos más cuando Salt tenga el planeamiento aprobado». En principio, las obras del Campus de Salud, que incluyen el nuevo Hospital Josep Trueta, deberían comenzar en 2028 y finalizar tres años después.

¿El Clínic por delante?

Sergi Font ha remarcado que «es complicado sacar adelante dos macroproyectos como estos al mismo tiempo», en referencia al Campus de Salud de Girona y al Hospital Clínic de Barcelona. Por ello, considera necesaria la existencia de un protocolo que garantice que «el Campus de Salud sea el primero de los macroproyectos hospitalarios de Catalunya». «La gran preocupación es que el calendario se siga cumpliendo y que se puedan dar garantías sobre los plazos», ha explicado, aunque por ahora «no hay ningún elemento para preocuparse en exceso».

Por su parte, el concejal de Urbanismo de Proximidad, Lluís Martí, ha indicado que se debe «seguir exigiendo» a la Generalitat que ponga «la misma dedicación o más» en el Campus de Salud que en el Clínic. «En ningún caso puede hacer que el Clínic pase por delante del Campus de Salud, que debe ser prioritario», ha afirmado, y ha reprochado «los intereses electorales que alguien pueda tener para influir en esta situación».

Mientras tanto, en un mensaje en redes sociales, la vicealcaldesa de Girona, Gemma Geis, ha criticado duramente al PSC. Ha lamentado que las «prioridades» del presidente de la Generalitat, Salvador Illa, o de la consellera de Territorio, Transición Ecológica y Vivienda, Sílvia Paneque, «son claras» y están enfocadas en el Hospital Clínic de Barcelona.

Por un lado, ha escrito que para el Clínic se destinan 750 millones de euros, se ha elaborado un «plan director» y se ha llevado a cabo una «reforma exprés de la ley de urbanismo». Mientras tanto, para el Campus de Salud, la Generalitat ha destinado siete millones de euros «con condiciones fantasma», lo que lo hace «retroceder dos años y medio» y provoca «bloqueos» en Salt. «Con todo ya tramitado favorablemente, quieren retrasarlo 2,5 años por intereses electorales del PSC de Girona», ha denunciado Geis.

Junts per Salt pide explicaciones

Finalmente, Junts per Salt, que forma parte del equipo de gobierno municipal junto con ERC, «ha pedido explicaciones a los socios de gobierno», según ha asegurado la teniente de alcalde y portavoz del grupo, Fanny Carabellido. La formación quiere conocer «qué datos faltan y qué pasos se seguirán de manera inmediata», así como «saber qué ha fallado».

Carabellido también ha manifestado «perplejidad y malestar» ante la noticia y ha señalado que la información les ha llegado «como un jarro de agua fría». Asimismo, ha criticado «las carencias y la falta de rigor» en la documentación presentada por el Ayuntamiento de Salt.