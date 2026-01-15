Fortnite manipuló a menores para gastar dinero: una sentencia en Países Bajos multa al videojuego con 1,1 millones de euros y le obliga a cambiar su diseño

Epic Games, el gigante de los videojuegos propietario de Fortnite, tendrá que pagar una multa de más de 1,1 millones de euros en los Países Bajos por manipular a los usuarios menores para incitarles a realizar compras.

Un tribunal de Róterdam desestimó este miércoles un recurso de la compañía estadounidense y respaldó la decisión de la Autoridad Neerlandesa para Consumidores y Mercados (ACM), que el 14 de mayo de 2024 le impuso una sanción de 1.125.000 euros por "explotar la vulnerabilidad de los niños" y "utilizar prácticas comerciales desleales" dirigidas a "presionarles" para que comprasen productos dentro del popular videojuego.

La sentencia actual incluye una orden vinculante para que Epic Games se vea obligada a modificar la Tienda de Objetos —el espacio en el que los usuarios pueden comprar trajes, accesorios o misiones especiales para sus personajes— y deshacerse de un diseño que empuja a los jugadores a gastar dinero en Fortnite. "Se creaba una escasez artificial, obligando a los niños a tomar decisiones bajo presión del tiempo sobre una oferta poco clara", señala el auto judicial.

El tribunal rechaza los argumentos de Epic Games, que aduce que tiene medidas como cancelación de compras, devoluciones o controles parentales

Fortnite cuenta actualmente con unos 650 millones de usuarios registrados en todo el mundo. Aunque Battle Royale, el modo de juego más popular, es gratuito, la compañía ha generado más de 26.000 millones de dólares en ingresos totales desde su lanzamiento en 2018, según datos recopilados por Statista. Uno de los principales motores de su negocio son las compras dentro del juego, que proporcionan un flujo anual de varios miles de millones de dólares.

Incitación a la compra

Eso explica que su tienda en línea incorpore botones para destacar la opción de compra en detrimento de otros para salir de la tienda, más ocultos, o mensajes como "consíguelo ahora" o "hazte con ello". Según el tribunal, ese diseño es una incitación a comprar dirigida a niños, una práctica prohibida por la legislación neerlandesa.

Además, el auto denuncia que en la tienda de Fortnite, configurada para renovar ofertas cada 24 horas, aparecen objetos ocultos detrás de temporizadores de cuenta atrás que no permiten a los usuarios saber de qué producto se trata. Ese diseño, recoge la sentencia, es "demasiado compleja" para permitir una toma de decisiones informada, lo que puede distorsionar el comportamiento de los menores al favorecer compras impulsivas.

Un niño juega al Fortnite, videojuego desarrollado por Epic Games. / Archivo

En 2022, Epic Games acordó pagar 520 millones de dólares para zanjar un proceso judicial con la Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos, que acusó a la compañía de utilizar "interfaces engañosas" que "invaden la privacidad", entre ellas patrones oscuros que inducen a los usuarios, muchos de ellos menores, a realizar compras sin su consentimiento explícito.

Los niños, más vulnerables

El tribunal de Róterdam cita investigaciones de UNICEF que indican que los niños suelen arrepentirse de las compras que realizan en juegos online como Fortnite. Varios estudios académicos también sugieren que cuanto más jóvenes son los jugadores, mayor es la probabilidad de que realicen este tipo de compras.

En su recurso, Epic Games indicó que Fortnite cuenta con controles parentales, tiques de devolución y la posibilidad de cancelación de compras. No obstante, la corte indica en su fallo que la compañía "no impugnó la infracción relativa al uso de temporizadores engañosos, ni tampoco el importe de las multas que se le impusieron".

Aunque la sentencia prohíbe dar marcha atrás en las medidas y obliga a pagar la multa, Epic Games aún puede presentar otro recurso de apelación, esta vez ante el Tribunal de Apelación de Comercio e Industria, el tribunal administrativo más alto de los Países Bajos.