La arquitecta Eulàlia Gómez Escoda, nueva directora de la Escuela de Arquitectura de Barcelona de la UPC

La arquitecta Eulàlia Gómez Escoda es la nueva directora de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona (ETSAB) de la Universitat Politècnica de Catalunya - BarcelonaTech (UPC), centro en el que se ha formado. Toma el relevo al catedrático y arquitecto Félix Solaguren-Beascoa, que ha sido director del centro desde 2017. Doctora en Urbanismo por la UPC y profesora agregada del Departamento de Urbanismo, Territorio y Paisaje, donde imparte docencia e investiga desde 2008, Eulàlia Gómez ha sido subdirectora de Relaciones Internacionales de esta escuela desde 2021.

Tiene una amplia experiencia académica en diversas universidades internacionales, como la KU Leuven School of Architecture y la Universiteit Antwerpen, en Bélgica; la Royal Danish Academy of Fine Arts (KADK), en Dinamarca; la Universidad Mayor de Santiago de Chile; el Tecnológico de Monterrey, en México, y la Washington University in Saint Louis, en Estados Unidos. También ha sido design critic en la Universidad de Harvard, durante el semestre de otoño de 2019, encargada del curso de proyectos Feeding Boston.

Investigadora del Laboratorio de Urbanismo de Barcelona (LUB), es coautora de trabajos de investigación relacionados con Barcelona que se han expuesto en centros culturales de referencia, como Habitar Barcelona (MUHBA, 2022), Barcelona Metròpolis (DHUB, 2014–2015) o Cerdà y la Barcelona del Futuro. Realidad vs. Proyecto (CCCB, 2009). También ha participado en proyectos de investigación competitivos y ha publicado artículos en revistas de referencia internacional en su campo de especialización, como Journal of Urban History, Journal of Urban Design, Urban Planning o Built Environment.

Eulàlia Gómez ha colaborado durante diez años como jefa de equipo en Ruisánchez Arquitectes, donde desarrolló, entre otros proyectos, uno de los edificios de viviendas en los antiguos cuarteles de Sant Andreu; el Parque de Bomberos en el Morrot; o la Fábrica de Creación Cultural en Fabra i Coats. También ha trabajado en Busquets Arquitectura y Urbanismo, como responsable de concursos y proyectos de espacio público en Francia, como el proyecto de reurbanización de las riberas del río Cher a su paso por Montluçon, o el Dialogue Compétitif para la transformación del aeropuerto de Tours.

En la actualidad, colabora con el Ayuntamiento de Barcelona con investigación aplicada sobre el papel de las actividades en la configuración de la ciudad; y participará en la Capital Mundial de la Arquitectura 2026 formando parte del comisariado de dos exposiciones: Barcelona: Diversa x Intensa = Compleja (Sede GG, 2026) y La Escuela de Arquitectura de Barcelona en la definición de la vida cotidiana en la ciudad (1875–1925) (Museo Marítimo, 2026).

Con el nombramiento de Eulàlia Gómez como directora de la ETSAB, actualmente, 10 de los 18 centros docentes de la UPC están dirigidos por mujeres.