Medida preventiva
Los embalses catalanes abren compuertas para liberar agua antes del temporal
Con las reservas del sistema Ter-Llobregat por encima del 87%, la ACA activa esta medida preventiva para evitar crecidas descontroladas
Los embalses catalanes registran el mayor aumento de reservas de agua de los últimos 25 años
La opción de tener que abrir compuertas de los embalses para liberar más agua en caso de lluvias se llevaba semanas barajando en las oficinas de la Agència Catalana de l'Aigua (ACA). La decisión de mantener las desalinizadoras a un rendimiento elevado pese a la situación de abundancia en los pantanos podía tener esta consecuencia y el director de la agencia, Josep Lluís Armenter, era consciente de ello y admitió hace pocos días que era un "escenario posible". Ahora, esta posibilidad se ha confirmado, ante la previsión de un nuevo temporal que previsiblemente dejará precipitaciones en las cabeceras de los ríos de las cuencas internas.
En realidad, durante los últimos días, varias presas ya han estado desembalsando más de lo normal por la gran cantidad de agua acumulada (en estos momentos los pantanos del sistema Ter-Llobregat se sitúan a más del 87% de su capacidad). No obstante, la ACA ha decidido aumentar aún más las sueltas de agua en embalses concretos, a la espera de un nuevo episodio de lluvias intensas en los próximos días.
La actuación se centra, principalmente, en el sistema del Ter (Sau-Susqueda) y en los embalses de Foix (Alt Penedès) y Darnius Boadella (Alt Empordà), con la intención de ganar margen de regulación para absorber las aportaciones que puedan llegar desde las cabeceras de los ríos sin desperdiciar recursos hídricos.
Operación repetida
En el caso del Ter, los embalses se encuentran alrededor del 90% y la ACA elevará el caudal de salida de 3 a 15 metros cúbicos por segundo para estabilizar los niveles y disponer de mayor resguardo. Susqueda, durante el último temporal, ya aceleró la salida de agua para evitar que la presa se desbordara. En el de Foix, que se sitúa al 82%, la descarga prevista pasará de 85 a 300 litros por segundo. Y en Darnius Boadella, el organismo hídrico prevé incrementar el caudal de salida en unos 2 metros por segundo frente a los 0,3 que se liberan actualmente.
El resto de embalses mantendrán, por ahora, el régimen habitual de desembalse para asegurar el abastecimiento y el caudal ecológico. Durante el episodio de precipitaciones, la ACA hará un seguimiento continuo de la evolución de los caudales y del impacto en los embalses para valorar ajustes adicionales si fuera necesarios. En todo caso, durante el próximo fin de semana, no se descartan crecidas de ríos como el Ter, el Llobregat y el Muga. También podrían aumentar sustancialmente de caudal ríos como el Besòs y el Tordera.
