Catalunya abre las ayudas Joan Oró-FI que amplían a cuatro años la contratación de investigadores predoctorales

El Departament de Recerca i Universitats ha abierto la convocatoria de las ayudas Joan Oró-FI dirigida al personal investigador en formación, que por primera vez prevé la ampliación del período de contratación de tres a cuatro años. La convocatoria contempla una inversión de 21,1 millones de euros para un total de 243 contrataciones de investigadores e investigadoras predoctorales. A partir de ahora, las líneas de ayudas a jóvenes investigadores incorporarán el cuarto año, concretando así uno de los objetivos de la legislatura. Esta ampliación proporcionará más margen de tiempo a los investigadores predoctorales para completar su tesis y mejorará su estabilidad laboral.

Las ayudas Joan Oró facilitan el acceso a los estudios de doctorado dentro del sistema de investigación de Catalunya para elaborar una tesis doctoral de calidad que contribuya a la formación y a la profesionalización del personal investigador. El Departamento de Investigación y Universidades cubre durante cuatro años los costes de contratación, así como los gastos de la matrícula de doctorado y una ayuda complementaria para estancias de investigación internacional y otras actividades formativas. Gestionadas desde la Agencia de Gestión de Ayudas Universitarias y de Investigación (AGAUR), pueden solicitar las ayudas los doctorandos de las universidades públicas y privadas del sistema universitario de Catalunya, de los centros de investigación, de las fundaciones hospitalarias y de las Infraestructuras Científicas y Técnicas Singulares (ICTS). El plazo de solicitud finaliza el 30 de enero.

Este programa está cofinanciado por el Fondo Social Europeo Plus (FSE+) y se alinea con las prioridades políticas de la Unión Europea para construir una Europa más verde, digital y resiliente. Al mismo tiempo, se ajusta a los objetivos estratégicos de investigación de la Unión Europea establecidos en Horizonte Europa, potenciando una investigación ética, responsable e innovadora que contemple la transferencia de conocimiento, la aplicabilidad de la investigación y el impacto social, económico y científico de la investigación desarrollada.