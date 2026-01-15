Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Avión El PratTurkish AirlinesIrene de GreciaAyusoDonald TrumpJulio IglesiasEsparregueraEnfermedad besoTráficoPaco MolinaBarcelona
instagramlinkedin

Convocatoria abierta

Catalunya abre las ayudas Joan Oró-FI que amplían a cuatro años la contratación de investigadores predoctorales

Con una inversión de más de 21 millones de euros, el Departament de Recerca i Universitats financiará la incorporación de 243 investigadores e investigadoras en formación al sistema catalán de investigación

De la medicina de precisión a la revolución cuántica: Catalunya inyecta más de 100 millones en infraestructuras científicas punteras

Imagen de un laboratorio

Imagen de un laboratorio / Jordi Otix / EPC

ACN

ACN

Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

El Departament de Recerca i Universitats ha abierto la convocatoria de las ayudas Joan Oró-FI dirigida al personal investigador en formación, que por primera vez prevé la ampliación del período de contratación de tres a cuatro años. La convocatoria contempla una inversión de 21,1 millones de euros para un total de 243 contrataciones de investigadores e investigadoras predoctorales. A partir de ahora, las líneas de ayudas a jóvenes investigadores incorporarán el cuarto año, concretando así uno de los objetivos de la legislatura. Esta ampliación proporcionará más margen de tiempo a los investigadores predoctorales para completar su tesis y mejorará su estabilidad laboral.

Las ayudas Joan Oró facilitan el acceso a los estudios de doctorado dentro del sistema de investigación de Catalunya para elaborar una tesis doctoral de calidad que contribuya a la formación y a la profesionalización del personal investigador. El Departamento de Investigación y Universidades cubre durante cuatro años los costes de contratación, así como los gastos de la matrícula de doctorado y una ayuda complementaria para estancias de investigación internacional y otras actividades formativas. Gestionadas desde la Agencia de Gestión de Ayudas Universitarias y de Investigación (AGAUR), pueden solicitar las ayudas los doctorandos de las universidades públicas y privadas del sistema universitario de Catalunya, de los centros de investigación, de las fundaciones hospitalarias y de las Infraestructuras Científicas y Técnicas Singulares (ICTS). El plazo de solicitud finaliza el 30 de enero.

Noticias relacionadas y más

Este programa está cofinanciado por el Fondo Social Europeo Plus (FSE+) y se alinea con las prioridades políticas de la Unión Europea para construir una Europa más verde, digital y resiliente. Al mismo tiempo, se ajusta a los objetivos estratégicos de investigación de la Unión Europea establecidos en Horizonte Europa, potenciando una investigación ética, responsable e innovadora que contemple la transferencia de conocimiento, la aplicabilidad de la investigación y el impacto social, económico y científico de la investigación desarrollada.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Catalunya plantea fijar el 8 de septiembre como fecha de vuelta al cole para los próximos tres cursos
  2. ¿Qué está pasando con el examen MIR? Denuncian 'caos organizativo' y 'graves irregularidades' en el proceso
  3. Inquietud por los 'analfabetos financieros': solo el 26% de adolescentes hablan en casa sobre el presupuesto familiar
  4. El Govern subirá el canon del agua: el recibo aumentará de 50 céntimos a 2 euros más para la mayoría de catalanes
  5. Catalunya refuerza los controles para frenar el tráfico ilegal de pájaros cantores
  6. Los médicos vuelven a la huelga los días 14 y 15 de enero: ¿qué reclaman a Sanidad?
  7. “Papá me tienen secuestrado, no sé dónde estoy. Esa llamada, tras la desaparición de Paco, todavía no me deja dormir”
  8. Javier de Haro, psicólogo, sobre el falso mito de los abuelos: 'Solo lo entenderemos cuando seamos abuelos

Polémica en Tarragona por la "censura" a una comparsa de Carnaval por su sátira de PortAventura

Polémica en Tarragona por la "censura" a una comparsa de Carnaval por su sátira de PortAventura

Carmen Prieto, activista: "La recuperación es posible"

Carmen Prieto, activista: "La recuperación es posible"

Manresa impulsa un comedor comunitario para luchar contra la soledad no deseada

Manresa impulsa un comedor comunitario para luchar contra la soledad no deseada

Catalunya realiza 1.356 trasplantes en 2025, el segundo mejor dato de su historia

Catalunya realiza 1.356 trasplantes en 2025, el segundo mejor dato de su historia

Una pasajera del avión de Turkish Airlines aterrizado en El Prat alertó de un mensaje: ''Va a explotar una bomba a las 9.30"

Una pasajera del avión de Turkish Airlines aterrizado en El Prat alertó de un mensaje: ''Va a explotar una bomba a las 9.30"

Los embalses catalanes abren compuertas para liberar agua antes del temporal

Los embalses catalanes abren compuertas para liberar agua antes del temporal

La arquitecta Eulàlia Gómez Escoda, nueva directora de la Escuela de Arquitectura de Barcelona de la UPC

La arquitecta Eulàlia Gómez Escoda, nueva directora de la Escuela de Arquitectura de Barcelona de la UPC

Catalunya abre las ayudas Joan Oró-FI que amplían a cuatro años la contratación de investigadores predoctorales

Catalunya abre las ayudas Joan Oró-FI que amplían a cuatro años la contratación de investigadores predoctorales