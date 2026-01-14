Los vecinos de El Vendrell se sienten inseguros pese a la caída delictiva en los datos: "Los comerciantes tenemos otra sensación"

Este reportaje forma parte de la serie 'La inmigración, de cerca' con la que EL PERIÓDICO pone el foco en los desafíos sociales y de convivencia a los que se enfrentan, en primera línea, todos los ayuntamientos de Catalunya

"Este es el que me robó ayer; este el que empezó a sobar a mi hermana cuando estaba en la tienda, este otro robó en otra tienda y después se pasó por aquí...". Habla Jéssica Zamorano, que describe a EL PERIÓDICO un reguero de hurtos, delitos y agresiones contra comerciantes del Vendrell mostrando los mensajes que ha intercambiado con otros negocios del municipio tarraconense. Zamorano regenta junto a su hermana la tienda de moda Le Perle Blanc, en pleno centro histórico. Su negocio, como tantos otros de El Vendrell, forma parte de un grupo de WhatsApp, que cuenta con la participación de la Policia Local y de los Mossos d'Esquadra, donde quedan guardadas las tomas de la cámaras de seguridad de las personas que delinquen en cualquiera de los comercios.

Jèssica Zamorano repasa el grupo de WhatsApp de los comerciantes de El Vendrell / Jordi Otix / EPC

"La idea es aprovecharnos de la comunicación inmediata para avisarnos no solo cuando hay robos, sino para cualquier tipo de problema", explica el presidente de la asociación Comerç Vendrell, Salvador Rodríguez. El grupo surgió del consenso de varios negocios del centro que querían actuar ante episodios delictivos cada vez más frecuentes en sus comercios. "Yo me adherí al grupo porque me roban mucho, y fue una manera de sentirme apoyada y nos da muchas facilidades para poner la denuncia", rubrica Zamorano. Las tiendas advierten incluso en sus escaparates de la iniciativa para ahuyentar a los maleantes.

Los comerciantes pretenden que todo acto delictivo quede registrado y conste en las estadísticas oficiales. "Los datos siempre son buenos cuando hablan los políticos, pero entre los comerciantes la sensación no es esa", asegura el presidente Rodríguez. Sus palabras ilustran la delicada brecha que se ha generado entre la percepción de seguridad de los vecinos y los datos oficiales sobre criminalidad en El Vendrell. Sin ir más lejos, el pasado mes de diciembre el Instituto Nacional de Estadística (INE) coronó a El Vendrell como el muncipio de más de 20.000 habitantes de toda España en el que más habían descendido los delitos con respecto al 2024. Las denuncias por infracciones penales cayeron prácticamente un 23%. Una realidad que contrasta con la recabada a pie de calle.

El alcalde Kenneth Martínez (PSC), eso sí, se apresura a desvincular inseguridad e inmigración. "El delincuente es una persona con nombre y apellidos, pero es él, no su país de origen ni su color de piel o religión", zanja el edil. La que sí ha sacado tajada del discurso contra los migrantes es la extrema derecha, sobre todo en las pasadas elecciones municipales aunque Plataforma per Catalunya (PxC) llegó a disponer hasta de cinco concejales en 2011.

Las ocupaciones en una ciudad tan estacional como El Vendrell –que pasa de 40.000 a 120.000 habitantes en verano– fueron, precisamente, uno de los principales temas de discusión en la campaña. Con unos datos disparados de ocupaciones delincuenciales, Vox entró en el ayuntamiento de El Vendrell con dos concejales apelando a "cuidar lo tuyo" o a la "islamización de Catalunya". Son proclamas que llegaron a calar en una ciudad en la que el 17% de la población residente es de nacionalidad extranjera, la mayoría –2.604 personas– de origen marroquí, según datos del Idescat.

La receta municipal contra la inseguridad

Consultado por este periódico, el concejal de Seguridad Ciudadana y diputado del PSC en el Parlament, Christian Soriano, defiende que que el descenso delictivo de El Vendrell se debe a una apuesta del municipio por las políticas preventivas y la visibilidad de la polícia. "Para nosotros es la mejor política de seguridad", asegura el edil, que también atribuye cierta importancia a la proximidad con el tejido vecinal y comercial de la ciudad.

Por eso, a la apertura de una comisaría en Coma-ruga y a la creación de una bolsa de trabajo para superar el centenar de agentes en las calles, la última medida del consistorio es la instalación de 45 cámaras de videovigilancia repartidas por todo el municipio. La mayoría de estas cámaras, equipadas con inteligencia artificial para facilitar el seguimiento de las personas reincidentes, se instalaran en algunas de las urbanizaciones alejadas del centro. "Es imposible tener ojos en cada calle del municipio", explica Soriano, así que "donde no llegan las patrullas, llegamos con otros medios tecnológicos".

El ayuntamiento también saca pecho de un último elemento de seguridad, la coordinación entre Mossos d'Esquadra, Policia Local y Policía Nacional. El alcalde Martínez asegura que esta colaboración tan estrecha es, precisamente, "el modelo de seguridad El Vendrell". "No hacemos distinción de colores ni uniformes", insiste el primer edil, que gobierna en coalición con dos concejales del PP y que también apunta a la efectividad de los planes Kampai o Grèvol que han actuado en la ciudad.

Estas actuaciones, sin embargo, siguen sin convencer a vecinos y comerciantes. Para Zamorano, las cifras que aporta el ayuntamiento directamente "no son las correctas, no son las reales". Y en la misma línea piensa Antonio García, presidente de la federación Xarxa Vendrellenca, que aglutina varias asociaciones de vecinos del municipio. García defiende que la ciudadanía de El Vendrell no se siente segura y que la ciudad necesita "un plan de seguridad ciudanada real".

El presidente de la Xarxa Vendrellenca, Antonio García / Jordi Otix / EPC

García también apunta que en los datos del INE que demuestran la bajada de la criminalidad en el municipio también se tienen en cuenta los ciberdelitos. De hecho, pese al descenso, las sustracciones de vehículos y los delitos contra la libertad sexual han registrado un ligero repunte en la ciudad. "En este mandato se vuelca mucho dinero en la propaganda", pero eso no és más que "un decorado de cartón-piedr del consistorio", sentencia.

Prevención ante las ocupaciones

A García y a muchos otros vendrellenses le preocupan especialmente las ocupaciones y su impacto en la percepción de seguridad de los ciudadanos. En este sentido, el consistorio desplegó en 2023 una oficina antiocupaciones, que según el concejal Soriano ya ha evitado 160 ocupaciones. El edil asegura que el consitorio "diferencia mucho entre ocupaciones delincuenciales –aquellas que se usan como punto neurálgico para que los ocupas cometan su actividad delictiva– de las sociales". "Mientras no generen conflicto, los propietarios que son grandes constructoras o grandes bancos ya hacen los procedimientos que tengan que hacer", explica. De hecho, el Ayuntamiento de El Vendrell ha llamado a grandes tenedores y entidades bancarios a ceder más de 1.000 pisos para alquiler social y hacer frente al crecimiento demográfico de la ciudad.

La entrada de una carnicería, con el distintivo del grupo de WhatsApp de los comerciantes / Jordi Otix / EPC

El Vendrell atrajo desde inicios de siglo a trabajadores extranjeros que se instalaron en la capital del Baix Penedès atraídos por los trabajos en la construcción de los complejos hoteleros de la costa de Tarragona. Ya entonces, la extrema derecha de PxC no dudó en llevarse el discurso a su terreno y encontró en la ciudad uno de sus feudos. En 2003, logró un concejal y la formación creció hasta obtener cinco ediles en 2011. Su crecimiento se contuvo durante la siguiente década, hasta que acabaron desapareciendo en 2019. Desde la pandemia, sin embargo, gran parte de los recién llegados a la tercera ciudad más poblada de la provincia son ahora personas del àrea metropolitana de Barcelona que buscan huir de los precios de la vivienda en las inmediaciones de la capital catalana. Solo el 27% de los residentes, de hecho, han nacido en la ciudad o en la comarca, concluye el alcalde Martínez.