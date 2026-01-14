El jefe del operativo y testigo clave para aclarar quién retiró los Bomberos del 29-O declara ante la jueza de la dana

Casi quince meses después de la dana del 29 de octubre de 2024 comparece hoy como testigo el mando operativo de la emergencia en la que fallecieron 230 personas, José Miguel Basset, inspector jefe del Consorcio Provincial de Bomberos y bombero ya jubilado.

Declaración esperada con expectación

La declaración de Basset era, junto a la del subdirector de Emergencias, Jorge Suárez, una de las más esperadas en la causa de la dana, además de la comparecencia de Miguel Polo, presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar. Son precisamente tres de las personas en quien los dos investigados en la causa de la dana, Salomé Pradas y Emilio Argüeso, hicieron recaer toda responsabilidad por el retraso del Es Alert, en la declaración de ambos del 11 de abril de 2025.

Dudas sobre el Es Alert

Basset es ingeniero técnico industrial con cuatro décadas de experiencia en la gestión de crisis de emergencias, especialmente grandes incendios forestales . Del jefe operativo de la Emergencia sí se conocían declaraciones previas ya que admitió en la comisión de investigación sobre la dana de la Diputación de València haber tenido dudas dudas por los efectos indeseados de los Es Alert enviados a las 20.11 y 20.57 horas del 29 de octubre de 2024 porque era la primera vez que se usaba esta herramienta. De hecho, Salomé Pradas apunta hacia las dudas y el debate que se estableció entre José Miguel Basset y Jorge Suárez sobre el mensaje a enviar durante la tarde del 29 de octubre y el envío de los Alert de las 20.11 y las 20.57 horas y que la jueza considera tardíos y erróneos.

Testigo clave para averiguar quién ordenó retirar a los bomberos del barranco del Poyo

Basset también es el testigo clave para aclarar otro detalle que nadie explica a la jueza da la dana: la retirada de la vigilancia de los bomberos forestales en el barranco del Poyo. Una decisión que nadie asume y que resultó fatal el día de la dana. Al retirar a los bomberos en el barranco del Poyo, tras una primera subida del caudal detectada en el único sensor que servía para alertar (aunque con poco margen de maniobra) ubicado en el cruce del barranco del Poyo con la A-3, la extensa cuenca de barrancos de l'Horta Sud y el Camp del Turia que nace en la Hoya de Buñol se quedó a ciegas. Con la fatalidad de que esa extensa cuenca de barrancos se alcanzaron los 7.500 metros cúbicos por segundo. Un caudal nunca alcanzado en el delta del Ebro, uno de los ríos más caudalosos de la península ibérica.

Polémica sobre su explicación de la retirada y disculpa posterior

El inspector jefe del Consorcio Provincial de Bomberos también provocó una gran polémica cuando deslizó que los bomberos se retiraron porque era la hora de comer, lo que causó un gran revuelo entre sus subordinados y le obligó a disculparse. Hasta octubre de 2024, Basset había pasado inadvertido pese a ser el jefe de las emergencias en la provincia de Valencia, al frente del consorcio desde 2016, con diferentes gobiernos y la buena sintonía con todos los mandos políticos.

Rechazo de la ayuda exterior el 31 de octubre

Tras la emergencia, las decisiones de José Miguel Basset al frente del operativo de atención también han sido muy cuestionadas. La falta de atención en los días posteriores ha sido muy criticada. Algunos datos conocidos con posterioridad confirman la inconveniencia de algunas decisiones. Como contó Levante-EMV, la 'caja negra' de la dana del 29 de octubre, el sistema conocido como 'CoordCom' donde se registran todos los hitos, información relevante y órdenes de la emergencia que se cruzan los participantes en la emergencia es una radiografía del caos que se vivió en las horas más críticas de la tragedia, pero también es un reflejo de lo sucedido en los días posteriores, que no se investigan en la causa de la dana. Uno de los apuntes del CoordCom del 31 de octubre, registrado a las 22.53 horas de la noche, 48 horas después de la catástrofe, hace referencia a los ofrecimientos de ayuda que llegaban casi desde las primeras horas. "Se consulta a Basset de BCV [Consorcio de Bomberos de Valencia] por las peticiones que entran de colaboraciones de bomberos de otras CCAA, indica que de momento no es necesario".