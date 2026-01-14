La portada de EL PERIÓDICO del 15 de enero de 2026

Primera plana de la edición impresa
La versión impresa se puede visualizar en PDF en nuestra hemeroteca digital. Este archivo recoge también todos los números de EL PERIÓDICO editados desde su nacimiento, el 26 de octubre de 1978. El rotativo se publica en doble versión, castellano y catalán, desde el 28 de octubre de 1997, una apuesta editorial en la que fue pionero. El diario fue también el primer medio de España con presencia en internet, con un servicio digital que puso en marcha el 7 de noviembre de 1994.
- Catalunya plantea fijar el 8 de septiembre como fecha de vuelta al cole para los próximos tres cursos
- Así es Recigarum, el fármaco para dejar de fumar en 25 días que financia Sanidad: en solución oral y con sabor a menta
- ¿Cómo te afectará la huelga de médicos de los días 14 y 15 de enero? Se garantizan urgencias, tratamientos vitales u operaciones inaplazables
- ¿Qué está pasando con el examen MIR? Denuncian 'caos organizativo' y 'graves irregularidades' en el proceso
- El Govern subirá el canon del agua: el recibo aumentará de 50 céntimos a 2 euros más para la mayoría de catalanes
- La comisión de fiestas de Villamanín (León) cobra el Gordo e inicia el trámite del reparto
- Casi 400 personas sin hogar en Catalunya rechazaron ser alojadas en la operación frío de Cruz Roja: ¿qué falla en los dispositivos?
- Huelga de médicos en España y Catalunya, hoy en directo: última hora de las protestas este 14 de enero y de los servicios mínimos en hospitales y CAP