El mercado inmobiliario de Sevilla, la "excepción" nacional: las viviendas en construcción duplican a los nuevos hogares

Las cifras del Banco de España reflejan que en Andalucía existe un déficit entre el número de nuevas viviendas y los hogares que se crean de casi 90.000 pisos. Es uno de los ejes del discurso del Gobierno autonómico que señala en la falta de oferta la principal causa del incremento disparado de los precios. En eso se basa el nuevo proyecto de ley. Sin embargo, esta tendencia no es igual en toda la comunidad. Es más acusada en la Costa del Sol por ejemplo y, sin embargo, apenas tiene reflejo en el caso de Sevilla, donde la situación es ya la inversa.

Así lo constata Metrovacesa, una de las grandes promotoras españolas que está desarrollando grandes núcleos residenciales en Sevilla como Isla Natura, en su último informe dentro del programa Metrovacesa R3search. Según este análisis los nuevos desarrollos residenciales que se están produciendo en la capital y en toda la provincia (con grandes proyectos como Palmas Altas o Entrenúcleos) han convertido a Sevilla en una excepción: se construyen más viviendas de los hogares que se crean.

En el último año, según este informe, se han concedido 12.000 visados de obra nueva mientras que se han creado 6.831 nuevos hogares. "Este comportamiento es excepcional en el contexto español, donde lo habitual es que la creación de hogares supere a la oferta", refleja el informe de Metrovacesa que destaca que la actividad promotora se ha triplicado en los últimos años "compensando un déficit histórico y permitiendo que el parque de viviendas se ajuste a las necesidades de residencia principal".

La población, sin embargo, no ha crecido al mismo ritmo, según este mismo informe: "Sevilla ha alcanzado los 760.000 hogares, sumando 6.831 nuevas familias en los últimos doce meses (un incremento del 0,9%). Este crecimiento está impulsado por un saldo migratorio positivo durante 2024 de 12.000 personas, donde destaca especialmente la llegada de población extranjera", resume el informe.

Subida de precios y más hipotecas

Pese a esto, los precios han seguido subiendo. Concretamente un 12,9% según recogen los últimos estudios hasta situarse en un valor medio del metro cuadrado de 2.720. Es una subida cinco puntos superior a la renta media anual de los hogares. "Es un comportamiento más contenido que la media nacional", recoge Metrovacesa.

Un elemento diferencial también del mercado inmobiliario sevillano es la necesidad de hipotecas para la compra de pisos. De las 26.000 compraventas registradas, el 89% se financiaron con créditos bancarios (23.000 operaciones), un nivel "muy superior a la media nacional". "Esta cifra no se interpreta como un riesgo de burbuja, sino como una respuesta a la demanda de familias que acceden a su primera vivienda", resume Metrovacesa en su informe.