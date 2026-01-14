Un albacea de Pere Mir declara ante la jueza que cumplió la voluntad del industrial si causar daño a Cellex

La jueza de Barcelona Myriam Linage y los Mossos d'Esquadra han situado en el epicentro de la investigación por la presunta administración desleal y apropiación indebida de la herencia del industrial y mecenas Pere Mir, fallecido en 2017, a uno de sus albaceas, Jordi Segarra Pijuan, que este miércoles ha declarado ante la magistrada que cumplió las voluntades que el empresario le transmitió verbalmente antes de fallecer, sin causar perjuicio patrimonial alguno a su fundación Cellex, ya que tiene la intención de devolver los créditos por valor de tres millones de euros que se autoconcedió. Según la hipótesis de la acusación, la herencia de Pere Mir debería haber ido a Cellex, pero, según señala la togada en una resolución, tanto este imputado como los otros dos albaceas (el abogado Juan Francisco Capellas Cabanes y Josep Tabernero Caturla, jefe de Oncología Médica del Hospital Vall d'Hebron y director del Vall d'Hebron Institut d'Oncología), que declaran este jueves, actuaron "en su propio interés" o de terceros y "han desviado o retenidos bienes".

Segarra, de 91 años, ha comparecido ante la titular del Juzgado de Instrucción número 12 Barcelona, que esta misma semana a vuelto a intervenir la fundación Cellex, en calidad de imputado y solo ha respondido a su defensa, ejercida por el abogado Jorge Navarro. En una declaración que ha durado más de una hora, este albacea ha asegurado que Pere Mir le había dado reiteradamente en vida que hacer con su patrimonio y que le otorgó "amplios poderes" para tomar sus decisiones y gestionar los bienes, según las fuentes jurídicas consultadas.

La jueza remarca en sus escritos que Segarra se autoconcedió tres préstamos por tres millones de euros a su favor de las diferentes sociedades de Mir que él administra, lo que le ha permitido "procurarse liquidez para necesidades particulares" con unas condiciones "muy ventajosas para sí mismo y en perjuicio de los intereses de las sociedades prestamistas" y que también cobró otro un millón de euros para un "enriquecimiento personal" a partir del cobro de salarios como administrador de estas sociedades. Según las fuentes jurídicas consultadas, el imputado ha afirmado este miércoles ante la jueza que devolverá estos créditos, aunque precisó que algunos de ellos era para obtener fondos para, siguiendo las voluntades de Mir, ayudar a gente que había colaborado con el mecenas y fundador de Cellex, piedra angular de la investigación biomédica de Catalunya. Asimismo, ha justificado el sueldo que percibía como administrador de distintas sociedades y entidades vinculadas al mecenas, con retribuciones que se ajustaban al precio de mercado, según su versión.

Las fundaciones panameñas

Segarra también ha insistido, en la línea que argumenta su defensa, que las fundaciones panameñas Tama y Elyane, a las que Mir transfirió en vida parte de sus fondos, suponen un "patrimonio separado" al que no se le pueden aplicar sus disposiciones testamentarias sobre la herencia Como ejemplo, este albacea ha detallado que cuando Mir murió, su mujer heredó su patrimonio en España pero no los fondos que estaban en las entidades panameñas. De hecho, se ha desvinculado de la creación de estas sociedades panameñas, que ha afirmado que fueron instauradas cuando Mir vivía, aunque sí que ha intervenido en su liquidación.

Tanto la jueza como los Mossos atribuyen a Segarra diversas operaciones presuntamente irregulares, entre las que se encuentran transferencias de empresas asociadas a las fundaciones destinadas a su cuenta personal, "simulando" adelantos de nómina, hasta la concesión del los tres préstamos, la realización de reintegros en efectivo realizados desde la cuenta de Núria Pàmies, la emisión de cheques cuando la mujer ya había fallecido y la utilización de fondos "para fines ajenos a la gestión" de un albacea, como efectuar transferencias a antiguos trabajadores del matrimonio, y a familiares de estos, con las que conseguiría ganarse su lealtad o su silencio". La magistrada ha cifrado en 6,2 millones de euros los perjuicios ocasionados a Cellex y a la fundación Mir Puig (también intervenida judicialmente) por los tres albaceas de la herencia de Pere Mir imputados.