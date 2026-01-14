De simuladores de empresas a análisis de la actualidad económica: así trabajan las finanzas algunas escuelas

La educación financiera, con ese nombre, forma parte del currículum en la educación obligatoria en Catalunya, de primero de primaria (6 años) a 4º de ESO (16), aunque sobra decir que eso, por sí solo, no es garantía de nada (también forma parte de él la educación sexoafectiva y estamos cómo estamos). El currículum es amplísimo y, a ojos de no pocos docentes, demasiado 'líquido', lo que hace que que tal asunto a tal otro esté recogido en él no sea sinónimo de que el alumnado salga de la escuela con un buen nivel en aquello o aquello otro. Precisamente para aterrizar el ambicioso currículum, la Conselleria d'Educació i FP ha publicado en los últimos meses las llamadas "orientaciones curriculares" con los "saberes básicos". La educación financiera en concreto aparece en nuevas orientaciones curriculares de matemáticas tanto en primaria como en secundaria, con los contenidos desglosados (de forma escueta, eso sí) por cursos y algunas propuestas de ejercicios prácticos, como calcular el IVA o la retención del IRPF.

En 4º de la ESO se introduce el uso de la hoja de cálculo para simular y evaluar "los compromisos financieros que pueden asumirse en la vida adulta"

En primaria, el currículum de primero y segundo -niños de 6 y 7 años- recoge el reconocimiento del sistema monetario europeo: monedas y billetes de euro. Como ejercicio, las concreciones curriculares proponen el reconocimiento de equivalencias entre distintas monedas y billetes de euro "en situaciones de compra" con material manipulable.

"Contextos cotidianos"

En tercero y cuarto de primaria (8 y 9 años), se introduce la "promoción de las decisiones por una gestión responsable del dinero", y en quinto y sexto (10 y 11 años) se plantea la "consolidación del cálculo de cantidades (valor/precio, calidad/precio)" y la resolución de problemas relacionados con el dinero (precios, intereses, impuestos y rebajas) en contextos cotidianos.

En tercero y cuarto de primaria se introduce la "promoción de las decisiones por una gestión responsable del dinero"

Ya en secundaria, en primero, segundo y tercero de ESO, el currículum habla de la interpretación de la información numérica en contextos financieros sencillos. En segundo de ESO, las propuestas de ejercicios incluyen el cálculo de aumentos y disminuciones porcentuales de precios (cálculo del IVA, retención del IRPF...), y la utilización de la hoja de cálculo. Y en el último curso de la obligatoria, el análisis y explicación de métodos para resolver problemas sobre aumentos y disminuciones porcentuales, intereses y tasas en contextos financieros reales o el uso de la hoja de cálculo para simular y evaluar los compromisos financieros que pueden asumirse en la vida adulta.

¿Qué estudia el alumnado en la práctica?

Eso es lo que dicen las orientaciones curriculares. ¿Qué estudia el alumnado a la práctica? Como en el resto de materias, depende mucho del contexto, de la escuela y de los docentes y su visión del mundo. Además de las orientaciones curriculares enmarcadas en la materia de matemáticas, existen infinidad de iniciativas y materiales publicados sobre la cuestión con orientaciones muy distintas: desde varias guías didácticas para el profesorado para promover la economía social y solidaria y el cooperativismo entre el alumnado adolescente a programas como Escola i Empresa de FemCat, que cada año llega a 10.000 alumnos de 4º de ESO, Bachillerato y FP o el proyecto Educación Financiera en las Escuelas de Catalunya (EFEC), que hace 13 años que imparte talleres con una red de trabajadores voluntarios vinculados al sector económico, financiero, tributario y asegurador (en ejercicio o, en muchas ocasiones, jubilados).

"Trabajamos la educación financiera, de entender el endeudamiento a diferenciar entre necesidad y deseo, el emprendimiento y temas de actualidad, como la invasión de Venezuela, y su impacto económico" Robert Vilella — Director Col·legi Claret

El Col·legi Claret, en Barcelona, la Escola Nou Clavé de Mollet del Vallès o las escuelas FEDAC son algunas de las que apuestan convencidas por impulsar estos saberes. Robert Vilella, director del Col·legi Claret, en Barcelona, explica que hace años que la economía intentan trabajarla "de forma práctica", a partir de tercero de ESO y en Bachillerato. "En tercero y cuarto [de ESO] hacemos educación financiera (de entender el endeudamiento a diferenciar entre necesidad y deseo...) y en paralelo, hacemos una parte de emprendimiento y, un tercer pilar, que es el trabajo de la actualidad, como la invasión de Venezuela, y el impacto económico de esos hechos", apunta Vilella.

Simulador empresarial en Bachillerato

Durante algunos años el Claret participó en los talleres de EFEC, pero ahora colaboran con Junior Achievement España, fundación que fomenta también "el emprendimiento, la educación financiera y la orientación laboral de los jóvenes", explica Mercè Fitó, docente de la materia quien apunta a los chicos a todos los concursos y proyectos internacionales que encuentra para intentar motivarlos. En primero de Bachillerato organizan un Erasmus con Bélgica, con una escuela que también participa en Junior Achievement. "En octubre vinieron los belgas aquí y en febrero vamos nosotros, a Lovaina", relata la profesora. En segundo, trabajan con un simulador empresarial en el programa Young Business Talents. "De una promoción a otra se lo van diciendo y cada año se ponen más en serio desde el primer día", señala orgullosa Fitó.

El alumnado de 5º de primaria de la escuela Nou Clavé de Mollet del Vallès ha creado una cooperativa y el dinero que genere lo cederán a la fundación de Alexia Putellas, exalumna de la escuela

En la Escola Nou Clavé de Mollet del Vallès participan en el proyecto CueMe, Cultura emprenedora a l'escola, de la Diputació de Barcelona, en el que el alumnado de quinto de primaria crea una cooperativa, en colaboración con EMFO, la Empresa Municipal para la Formación Ocupacional y la Ocupación de la ciudad. "El alumnado de 10 y 11 años recibe clases de educación financiera básica y fabrican ellos mismos los productos de su cooperativa (cuentan con un espacio de producción 'maker'), aprendiendo cosas como el volumen de producción sostenible", señala Juan Carlos Reigosa, director de la escuela, a su vez una cooperativa de profesores desde este curso. A partir de marzo, hacen un mercado semanal y los alumnos venden los productos de su cooperativa. Primero recuperan la inversión y donan los beneficios a una entidad del municipio. Este año han decidido donarnos a la fundación Eleven, de Alexia Putellas, exalumna de la escuela.

El proyecto Educación Financiera en las Escuelas de Catalunya (EFEC) hace más de una década que ofrece talleres prácticos impartidos por trabajadores de la banca voluntarios

En secundaria, Reigosa explica que tienen una optativa de emprendeduría en tercero de ESO en la que dedican dos trimestres a hacer un plan de empresa real (van al Mollet HUB, el Barcelona Activa de Mollet, y estudian su viabilidad, hacen un prepuesto anual...) y en 4º de ESO tienen la optativa de Economia, en la que cada día abren la sección economía de alguna web para analizar las noticias.

Ejemplos y experiencias hay casi tantos como colegios. En las escuelas FEDAC trabajan la emprendeduría social con el alumnado de ESO con la mirada puesta en la Economia del Bien Comú, lo que entienden como "la aspiración de conjugar la educación y la economía de forma transparente y corresponsable", y proponen "poner la economía al servicio del bienestar de las personas".