Conductor reincidente
Denuncian a un conductor ebrio que retiró el cepo de su coche para seguir circulando en Igualada
El hombre fue sorprendido con el mismo vehículo tres semanas después de que los agentes se lo hubieran inmovilizado
Xavi Moraleda
Un conductor de 46 años fue detenido por la Policía Local de Igualada y, al dar positivo en las pruebas de alcoholemia, los agentes le inmovilizaron el coche con un cepo. La actuación, que tenía como objetivo evitar cualquier incidente, se llevó a cabo el pasado 14 de diciembre.
La sorpresa para los agentes llegó el 1 de enero, unas tres semanas después, cuando sorprendieron al hombre circulando con el mismo vehículo que ellos mismos habían inmovilizado. Presuntamente, habría retirado el cepo de la rueda de manera ilegal, rompiendo así la inmovilización, para volver a conducir.
Por estos hechos, el cuerpo policial denunció al conductor y le abrió las diligencias penales correspondientes por el robo del cepo.
