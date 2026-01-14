Catalunya refuerza los controles para frenar el tráfico ilegal de pájaros cantores

El Govern de la Generalitat pretende aprovechar una eventual aprobación de los Presupuestos para tratar de poner orden en la situación, plagada de irregularidades, en la que se encuentran la gran mayoría de los pájaros cantores enjaulados en Catalunya y que se utilizan para concursos de canto y exhibiciones. El anteproyecto de ley de medidas fiscales y financieras que acompaña al borrador de las cuentas catalanas, un documento que a menudo se utiliza para promover cambios legales que no estén relacionados directamente con los presupuestos, incluye una modificación legal que implicará más exigencias para los pajareros.

En concreto, se obligará a los poseedores de aves de la familia de los fringílidos a acreditar que el individuo en cuestión ha nacido en cautividad y que no ha llegado a sus manos de forma ilegal. Hace 10 años, se prohibió la captura en libertad de jilgueros (Carduelis carduelis), verderones (Chloris chloris), pinzones (Fringilla coelebs) y pardillos (Linaria cannabina). Como alternativa para que las sociedades de pajareros mantuvieran su actividad, se planteó la opción de la cría en casa de los aficionados. Para ello, se requería un carnet de criador, un documento bastante sencillo de obtener. Después se entregaban unas anillas de un tamaño específico que, en teoría, solo pueden colocarse en la pata del ave cuando aún es muy joven. De esta forma, la actividad de las entidades del sector podía proseguir.

El problema es que el número de criadores reales es muy reducido si se compara con el volumen de federados que cuentan con licencia para hacerlo. Conseguir que estas aves se reproduzcan en cautividad es complicado y la realidad, detallan los Agents Rurals, es que muchos aficionados obtienen aves procedentes del furtivismo y del tráfico ilegal. Sin embargo, en muchas ocasiones, les colocan una anilla para "blanquearlas" y simular que han sido criadas aquí.

"Poner orden"

La idea de la Generalitat con la nueva medida que saldrá adelante si las cuentas reciben la luz verde del Parlament es disponer de una fotografía más precisa acerca de la situación actual de estas aves. A partir de que entre en vigor la nueva disposición, los propietarios de los pájaros tendrán seis meses para comunicar al Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica el número de ejemplares nacidos supuestamente en cautividad. Se tendrá que incluir en la notificación un certificado veterinario y datos como la fecha de nacimiento, los progenitores, el número de anilla y una imagen del pájaro.

Fuentes de Transició Ecològica detallan a este diario que, ante el "descontrol", es necesario "poner orden", después de que la cría en cautividad no haya funcionado y de que el tráfico de aves no cese, con más de 30.000 animales introducidos ilegalmente cada año en Catalunya –datos que responden tan solo a los fraudes detectados y, por consiguiente, suponen únicamente la punta del iceberg–. A día de hoy, en muchos casos, no está claro quién es el titular de cada ave ni cuántas anillas existen en situación regular. Cabe mencionar que, además de las anillas expedidas por la Generalitat, la federación catalana de caza también facilita anillas a los pajareros.

Una vez se haya aplicado esta nueva norma y se estabilice la actividad de las sociedades dedicadas a esta afición, la intención del Ejecutivo catalán es redactar un nuevo decreto que potencie la cría en cautividad y que ponga coto a la actividad irregular de tráfico de aves. Este decreto garantizará que las cuatro especies empleadas por los aficionados a los pájaros cantores sigan estando protegidas. Además, también tratará de intensificar el control y la vigilancia para comprobar que las aves notificadas realmente están criadas en cautividad y poder disponer de la trazabilidad de cada pájaro.

Ave del año

Esta semana, SEO/Birdlife ha designado al jilguero como el ave del año 2026. Este "título" forma parte de una iniciativa que cada año repite la Sociedad Española de Ornitología para poner sobre la mesa las amenazas a las que se enfrentan algunas especies características de España. El llamativo plumaje del jilguero, con la cara roja y las alas negras y amarillas, es bastante conocido por parte de la ciudadanía y la especie es relativamente abundante.

No obstante, esta ave ha experimentado un ligero declive en los últimos años y SEO señala los peligros que la acechan. En este punto, los científicos de la entidad destacan la captura ilegal con fines de comercio y tenencia en cautividad. Un jilguero puede llegar a venderse en el mercado negro por miles de euros, en un sistema de tráfico que los Agents Rurals equiparan al tráfico de droga. El uso excesivo de plaguicidas y herbicidas en la agricultura es la otra principal amenaza de esta especie.