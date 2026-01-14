Un restaurante de la Castellana
Madrid estudia prohibir las bengalas en locales de ocio tras el incendio en 'Fanático'
“No parece adecuado que haya algunos elementos, como las bengalas, que se están utilizando en algunos sitios", apunta la vicealcaldesa, Inma Sanz
Javier Niño González
El Ayuntamiento de Madrid estudia prohibir el uso de bengalas en determinados espectáculos que se celebran en locales de ocio, dentro de la nueva Ordenanza de Prevención de Incendios que prepara el Consistorio. El borrador de la norma está “bastante avanzado” y busca evitar incidentes como el ocurrido el pasado fin de semana en un restaurante del Paseo de la Castellana.
En la madrugada del domingo se produjo un incendio en el local Fanático tras un espectáculo con bengalas en el interior, según adelantó El Mundo. El suceso obligó a evacuar a los clientes, algunos de los cuales denunciaron posteriormente una gestión “irresponsable” y un trato “agresivo” por parte del personal tras el desalojo.
Fuentes de Emergencias Madrid confirmaron a Europa Press que no se recibió ningún aviso ni se requirió la intervención de Bomberos del Ayuntamiento ni de Samur-Protección Civil, por lo que el incidente fue solventado por los responsables del propio establecimiento.
La vicealcaldesa y delegada de Seguridad y Emergencias, Inma Sanz, señaló que el Ayuntamiento ha solicitado “toda la información” sobre lo ocurrido y avanzó que el equipo del alcalde, José Luis Martínez-Almeida, trabaja en la nueva ordenanza con el objetivo de regular el uso de materiales pirotécnicos en locales de ocio.
Sanz subrayó que la posible limitación debe estudiarse para no afectar a otros eventos. “No parece adecuado que haya algunos elementos, como las bengalas, que se están utilizando en algunos sitios. El camino parece ser que va a ir hacia la prohibición, pero veremos exactamente en qué tipo de espectáculos puede tener sentido. Quizá no en lo que tiene que ver con la hostelería generalizada”, afirmó.
La delegada hizo además un llamamiento a los propietarios de los establecimientos para que cumplan la normativa, una vez aprobada, especialmente en lo relativo a materiales ignífugos. “Que sean especialmente cautelosos y precavidos con la utilización de cualquier cuestión que pueda provocar un riesgo para sus clientes y para cualquier ciudadano”, concluyó.
