La spin-off universitaria Virmedex se consolida internacionalmente y se prepara para una segunda ronda de financiación

La spin-off universitaria Virmedex Virtual Experiences SL — especializada en la formación de profesionales sanitarios mediante simuladores basados en videojuegos, inteligencia artificial (IA) y realidad virtual— ha consolidado su presencia internacional en Europa, América Latina y Estados Unidos y se está preparando para afrontar una segunda ronda de financiación a mediados de 2026, con el objetivo de reforzar su crecimiento y acelerar su expansión.

Fundada en 2022 en la Universitat Politècnica de Catalunya - BarcelonaTech (UPC) y la Universitat de Barcelona (UB), la empresa nace de los trabajos en juegos serios de un equipo del Instituto de Investigación e Innovación en Salud (IRIS). Este equipo está dirigido por Daniela Tost Pardell, actual directora general de la compañía, junto a los alumni de la UPC Ariel von Barnekow y Núria Bonet, y cuenta con la colaboración de profesionales de la salud de la UB y del Hospital Clínic.

Virmedex desarrolla simuladores virtuales que combinan mecánicas de videojuegos, IA y realidad virtual para entrenar a estudiantes y profesionales sanitarios en el uso de dispositivos médicos complejos. Actualmente cuenta con dos soluciones dirigidas a perfusionistas —especialistas responsables de controlar la circulación sanguínea y la oxigenación del paciente durante intervenciones cardíacas y pulmonares—: virCPB, para la práctica de bypass cardiopulmonares, y virECMO, orientado al aprendizaje del uso de la bomba de circulación extracorpórea.

No más "conejillos de indias"

Los simuladores recrean un entorno de quirófano realista en que los usuarios se topan con todo tipo de situaciones clínicas, tanto cotidianas como de crisis, y recorren todas las fases del proceso quirúrgico. A medida que avanzan en el itinerario formativo, se desbloquean nuevas tareas, hasta que los profesionales mejoran todas las habilidades que pueden necesitar en situaciones reales, tanto las técnicas como las de comunicación, toma de decisiones y resolución de problemas y de situaciones inesperadas. Este modelo de aprendizaje permite a los profesionales ensayar y ganar confianza en “entornos seguros, realistas y repetibles, al tiempo que se evita que el paciente asuma el papel de ‘conejillo de indias’ en la formación médica”, afirma Tost. Además, las simulaciones son capaces de adaptarse a las necesidades específicas de cada centro, facilitando así una formación más especializada.

Las soluciones de Virdemex se ofrecen a sus usuarios a través de una plataforma web por suscripción —a diferencia de otros simuladores médicos— lo que reduce costes y amplía su acceso a hospitales de todos los tamaños. Los simuladores son utilizables en cualquier momento y desde cualquier lugar, una flexibilidad que ha impulsado la internacionalización de la empresa hacia universidades y hospitales de referencia en Europa, América Latina y Estados Unidos.

Premiada por la UPC

La trayectoria de Virmedex ha sido reconocida con el 15.º Premio UPC de Valorización de la Investigación, otorgado por el Consejo Social de la UPC —con el apoyo de Fractus y del Fractus-UPC Deep Tech Hub— que ha valorado su evolución empresarial, resultados económicos, creación de empleo cualificado e inversiones recibidas. Asimismo, el pasado 1 de diciembre, la empresa fue distinguida con el Premio Fundación Caixa d’Enginyers – Isabel P. Trabal como mejor emprendimiento en la categoría de Ingeniería para el Desarrollo Social, por su contribución a la mejora de la calidad de vida y al fortalecimiento de la comunidad.

Desde su creación, Virmedex ha superado el millón de euros en ingresos, tanto por suscripciones como por financiación pública y privada. En 2024 cerró una primera ronda de financiación en la que obtuvo 150.000 euros de Grow Venture Partners, destinados al desarrollo de nuevas simulaciones con IA y a abordar la diversidad de dispositivos médicos presentes en los hospitales. La compañía prepara ahora una segunda ronda de financiación prevista para mediados de 2026, con el objetivo de consolidar su crecimiento, ampliar su catálogo de simuladores, reforzar el equipo y acelerar su expansión internacional.