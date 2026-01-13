Valencia promueve su primer 'cohousing' con 90 viviendas para jóvenes y mayores

La ciudad de València estrenará, en el último tercio de 2027, una promoción de viviendas de alquiler asequible para un parámetro inédito: la intergeneracionalidad. Un espacio pensado para convivir tanto personas mayores como jóvenes, con cuotas adaptadas a su realidad económica, y en el que se persigue la interrelación entre personas de diferente condición. Se trata de una promoción ubicada en la calle Moreres, en Nazaret, con 90 unidades, 18 millones de presupuesto y un plazo de ejecución de 22 meses. El edificio supone una inversión de 18’2 millones de euros.

"Es una fórmula que se desarrolla en ciudades europeas importantes pero no había llegado aún a València y que había que impulsar desde Aumsa", ha asegurado la alcaldesa María José Catalá durante la visita a las obras.

Dentro del nuevo léxico para definir las relaciones de vivienda, el concejal Juan Giner aseguraba que estaría más cerca del "cohousing" que del "coliving". Es decir, los apartamentos están completamente equipados con habitaciones, cocina y baño, pero fuera de ellos se crean espacios dinámicos para la convivencia intergeneracional que permita sortear la soledad no deseada. En las plantas 1 y 2 se habilitarán los apartamentos para personas mayores; y en las plantas 3 a 11, las viviendas. En los espacios comunes más amplios se podrán desarrollar talleres o cualquier otra actividad.

La alcadesa y el concejal de Urbanismo visitan las obras / Levante-EMV

La nueva edificación tendrá 5.770 metros cuadrados de superficie construida, y estará ubicada en los números 21, 23, 25 y 27 de la calle de les Moreres. El edificio, totalmente accesible, se desarrolla en cuatro zaguanes con dos ascensores por zaguán, tendrá 12 plantas (planta baja, más 10 plantas, más 1 planta retranqueada) y 2 sótanos. Sobre el reparto de pisos, se edificarán 15 viviendas de un dormitorio (13 apartamentos y 2 viviendas); 59 viviendas de dos dormitorios (6 apartamentos, de los que tres estarán adaptados para personas con movilidad reducida, y 53 viviendas, dos de las cuales son para PMR); y 16 viviendas de 3 dormitorios. Del total, se reservarán 19 apartamentos (de 1 y 2 dormitorios) para ser ocupados por personas mayores.

Además, el conjunto dispondrá de 86 plazas para coches (5 de ellas para PMR) y de 5 para motos, en los dos sótanos de que se dotará al edificio; así como de 45 trasteros y 2 locales comerciales. La nueva edificación de promoción municipal dispondrá de jardín y zona accesible y comunitaria de juegos, aparcamiento exterior cubierto para 32 bicicletas, 2 cuartos para aparcamiento de bicicletas y carritos, 2 locales comunitarios, taller, gimnasio, locales social y asistencial, tres aseos comunitarios PMR, lavandería comunitaria y un espacio comunitario de trabajo.

“Convivir quiere decir ayudarse y compartir espacio. Hay muchas zonas comunes, propias de promociones privadas, que se pueden solicitar para coworking, gimnasia... por autogestión de los espacios", ha señalado la alcaldesa. “Sin perder de vista el carácter de la propiedad institucional de los inmuebles: Es verdad que esto es una promoción pública y tendrá la tutela y gestión compartida con Aumsa". Los precios de alquiler serán, tal como ha asegurado el titular de Urbanismo, los propios del alquiler asequible: "Este ayuntamiento aprobó en su día una bonificación que no es más de un 25 por ciento de lo que cobra la unidad familiar".

El solar de la futura promoción / Levante-EMV

La visita sirvió además para cuantificar y dar los datos que son un clásico en esta materia por parte del equipo de gobierno: "Para nosotros, la vivienda es fundamental. Estamos trabajando con mucho interés y mucho esfuerzo presupuestario. Vamos ya por 100 millones. Destinamos al mes 2,7 millones a políticas de vivienda, mientras que el anterior no llegaba a 200.000 euros, por eso hemos puesto en marcha mil viviendas, hemos multiplicado por cuatro los alquileres asequibles y ya hay 300 familias que han accedido a su vivienda. Es la mejor política que podemos hacer”, ha afirmado la alcaldesa.

Tenía licencia en 2023

Sobre la promoción de vivienda anunciada, Papi Robles ha querido situar el contexto con precisión. Ha reconocido que cualquier avance en vivienda pública es positivo, pero ha recordado que las mil viviendas que Catalá “lleva anunciando desde hace dos años y medio no son un mérito de su gobierno, sino proyectos que ya estaban planificados, presupuestados y, en muchos casos, en ejecución cuando Compromís gobernaba”. Según ha remarcado, “es continuidad de las políticas que ya estaban en marcha y muestra muy poca iniciativa, entre otras cosas porque su objetivo es beneficiar a los promotores privados y relegar la iniciativa pública”.

Papi Robles ha insistido en que Catalá “no tiene un plan de futuro”, y ha advertido de que el problema de la vivienda en València “no se solucionará a golpe de anuncios, sino con una estrategia sostenida que vaya mucho más allá de lo que ya se estaba haciendo”. “¿Qué está haciendo realmente Catalá para frenar la expulsión del vecindario? Lamentablemente, vemos a una alcaldesa con los brazos caídos, trabajando para allanar el terreno a la especulación”, ha lamentado.

Figuración de la fachada trasera de la nueva promoción en Moreras / Levante-EMV

Por su parte, la concejala socialista Elisa Valía ha asegurado que Catalá ha confirmado definitivamente que lleva casi tres años sin hacer absolutamente nada en vivienda al anunciar ahora el inicio de las obras de un edificio en Moreras que tenía licencia concedida en 2023, con el anterior gobierno progresista. “María José Catalá nos anuncia que pisa el acelerador para que haya más vivienda pública en València porque se inician las obras de un edificio que ya tenía licencia cuando ella llegó a la Alcaldía y para el que ha necesitado dos años y medio para poner en marcha las obras. La realidad es que no solo no ha hecho nada para que la vivienda sea más accesible en València sino que se ha dedicado a favorecer el negocio inmobiliario de quien especula con la vivienda en lugar de dedicarse a garantizar el acceso a la vivienda en la ciudad”, ha indicado.

Valía ha reprochado que Catalá se haya dedicado durante dos años y medio a no seguir avanzando en la construcción de vivienda pública y a ejecutar solo los edificios que ya había puesto en marcha el anterior gobierno progresista. No solo eso, ha continuado, “sino que ha rechazado continuamente todas las propuestas que le hemos puesto encima de la mesa”. En este sentido, ha criticado que se niegue a aplicar la ley de la vivienda que le permitiría reducir sustancialmente los precios del alquiler en todos los barrios y a combatir la crisis de vivienda que se ha desatado en València desde que ella llegó al Ayuntamiento.