USTEC rechaza las tardes lectivas en secundaria y propone un modelo público de actividades extraescolares universales y gratuitas

La conselleria de Educació i FP ha presentado este martes a los sindicatos su borrador de orden de calendario para los próximos tres cursos -una de las principales novedades del documento- en el que fija el 8 de septiembre como fecha de inicio de curso tanto en segundo ciclo de educación infantil como en primaria, ESO y bachillerato. Desde USTEC, sindicato mayoritario en la escuela pública, critican la forma en que se ha tramitado esta orden: "con prisas, adelantándola respecto a años anteriores, fijándola a tres años vista y con un margen insuficiente para analizarla, negociarla y garantizar que cumple la LEC", juzgan.

A ojos del sindicato, este procedimiento, en medio de una negociación abierta -con una huelga convocada para el próximo 11 de febrero-, "perpetúa una dinámica de imposición", algo que "no genera ningún buen clima para avanzar ni para construir consensos".

A vueltas con la jornada

Sobre las tardes lectivas en secundaria, USTEC rechaza la imposición de tardes lectivas en secundaria, medida que consideran "injustificada y regresiva". El sindicato rechaza frontalmente "cualquier intento de establecer como precedente la actividad lectiva por las tardes en la educación secundaria, especialmente en los institutos-escuela, donde el Departament establece un mínimo de tres tardes obligatorias". "Esta medida no responde a criterios pedagógicos sólidos ni a las necesidades reales del alumnado adolescente", apuntan desde el sindicato.

El borrador de nueva orden de calendario da marcha atrás en la imposición de las cinco tardes lectivas en la ESO en los instituto-escuela y abre la puerta a "dos tardes libres" a la semana

Esas tres tardes lectivas apuntadas en la nueva orden, eso sí, representan para una victoria para los opositores de jornada partida, ya que la última orden de calendario apuntaba a las cinco tardes en secundaria en los IE y esta abre la puerta a "máximo dos tardes libres".

Desde USTEC señalan que la jornada partida en secundaria "agrava las desigualdades sociales, trasladando costes a las familias (comedor, desplazamientos, servicios complementarios)" y "precariza las condiciones laborales del profesorado, con mayor presencia en el centro, peor conciliación y más reducciones de jornada". "La jornada partida nos sitúa en la franja más alta de horas lectivas de Europa, alejándonos de los horarios europeos y haciendo el sistema educativo público menos atractivo. Luego resulta que faltan docentes", critican.

Los sindicatos denuncian que la jornada partida en secundaria sitúa Catalunya en la franja más alta de horas lectivas de Europa, haciendo el sistema educativo menos atractivo

Desde el sindicato defienden la generalización de la jornada continua "en todos los niveles y centros". La orden actual permite mantenerla en los centros que ya la aplican (la gran mayoría de institutos) pero impide que el resto pueda adherirse.

Redacción "difusa y abierta"

Sobre el horario en los IE, el sindicato critica que la redacción es difusa y abierta a interpretaciones subjetivas, lo que introduce arbitrariedad, diferencias territoriales y agravios comparativos.

Más allá de los IE desde el sindicato defienden un modelo diferente: "tardes educativas públicas, no lectivas y garantizadas". "El calendario habla de actividades por las tardes, pero si es necesario mantener los centros abiertos por la tarde, esto debe ser una responsabilidad pública, no una nueva puerta a la externalización ni una sobrecarga de gestión para los centros", apuntan.

Desde USTEC proponen un modelo "claro y socialmente comprensible": actividades extraescolares por las tardes para la secundaria, de carácter educativo pero no lectivo. "Públicas, universales y gratuitas, sin discriminación por renta. Sin externalizaciones, con contratación digna y gestión pública directa. Este modelo permite blindar los horarios lectivos, dar una respuesta real a la conciliación y ganar complicidad social, sin cargar el coste sobre las familias ni los centros", apuntan.

Necesidad de flexibilidad

Desde CCOO tampoco comparten la elaboración de una orden de calendario para tres cursos consecutivos. Consideran que es necesario debatirla curso a curso, "porque siempre hay aspectos que deben revisarse". "Por ejemplo, si tenemos un inicio de curso complicado, con falta de tiempo de preparación o carencia de plantillas, querríamos la flexibilidad de poder valorarlo año tras año", apuntan desde CCOO.

En cuanto a los institutos-escuela, desde CCOO se oponen también a la jornada partida en secundaria. "Se reviste de argumentos pedagógicos lo que no es más que una supeditación del sistema educativo a criterios económicos", apuntan. "El profesorado que imparte clase en secundaria por la tarde conoce bien el elevado absentismo del alumnado y la falta de efectividad pedagógica de esas horas", remachan.