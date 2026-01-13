La zona más peligrosa de España por terremotos está aquí: el choque entre África y Europa que mantiene en vilo al sudeste peninsular

España ha vivido en apenas 24 horas algunos movimientos sísmicos que han devuelto la preocupación a la población y a los expertos.

El pasado día 8, Andalucía registró un terremoto de magnitud moderada, sentido en varias localidades, que no causó daños graves. Al día siguiente, Catalunya experimentó otro seísmo que, a pesar de ser de menor intensidad, fue percibido por miles de personas.

Estos episodios, aunque no excepcionales, actúan como recordatorio de que la actividad sísmica en la península Ibérica es constante y que algunas regiones viven bajo un riesgo mucho mayor del que se suele imaginar.

Por qué el sureste es la zona más expuesta

El área comprendida por Málaga, Granada, Almería y la Región de Murcia se sitúa sobre el sector con mayor peligrosidad sísmica de España. No es fruto de eventos aislados, sino de un proceso geológico profundo y persistente que lleva millones de años moldeando el terreno.

La razón principal es la continua colisión entre las placas Africana y Euroasiática, un empuje lento, de apenas unos milímetros al año, pero acumulativo. Esa presión se concentra especialmente en el mar de Alborán y las cordilleras béticas, donde un entramado de fallas activas atraviesa tanto el subsuelo terrestre como el fondo marino.

Con el paso de décadas o siglos, la energía se acumula hasta liberarse de forma brusca, generando terremotos que pueden alcanzar gran intensidad.

La microplaca de Alborán: una cuña geológica bajo presión

Entre África y Europa se encuentra un bloque intermedio conocido como microplaca de Alborán, que se desplaza lentamente hacia el oeste. Su movimiento genera distintos tipos de fallas: algunas comprimen el terreno, otras lo estiran y otras lo desplazan lateralmente.

Este comportamiento explica por qué la sismicidad en el sudeste no es excepcional, sino parte de su funcionamiento natural. Las provincias mencionadas concentran la mayor parte de los terremotos registrados en la Península.

Un fenómeno único en Europa

Bajo Granada y Málaga se desarrolla un proceso geológico singular: la delaminación, es decir, el desprendimiento y hundimiento de parte de la capa profunda de la Tierra hacia el manto.

Este fenómeno provoca terremotos a profundidades inusuales, incluso superiores a los 600 kilómetros bajo Granada, algo extremadamente raro en Europa.

La entrada de material caliente desde el interior del planeta altera el equilibrio del subsuelo y mantiene activa la sismicidad de la región.

Terremotos históricos

La historia demuestra que el riesgo de movimientos sísmicos es real:

1522 : un devastador seísmo destruyó Almería y arrasó la localidad de la Vera , causando más de 2.500 muertes .

: un devastador seísmo y , causando . 1829 : el terremoto de Torrevieja (Alicante) dejó amplias zonas de Murcia en ruinas.

: el terremoto de dejó amplias zonas de en ruinas. 1884: el terremoto de Arenas del Rey (Granada), con magnitud estimada de 6'5, provocó alrededor de 1.500 fallecidos y miles de edificios destruidos.

Estos episodios evidencian que el sudeste peninsular puede generar terremotos altamente destructivos tanto en tierra como cerca de la costa.

Actividad reciente

En la actualidad, la zona del sudeste peninsular ha seguido mostrando muchos movimientos sísmicos como:

2011 : el terremoto de Lorca (Murcia) , de magnitud moderada pero muy superficial, causó nueve muertes y enormes daños materiales .

: el , de magnitud moderada pero muy superficial, causó . 2020 - 2021 : la Vega de Granada sufrió más de una decena de seísmos en poco más de un año , los cuales causaron daños millonarios.

- : sufrió , los cuales causaron daños millonarios. 2016: un terremoto de 6,3 de magnitud en el mar de Alborán agitó con fuerza la zona de Almería y Málaga.

Imagen de archivo de unos bomberos actuando en un edificio dañado en Santa Fe tras varios terremotos. Santa Fe (Granada) a 28 de enero 2021 / Álex Cámara / Europa Press

El riesgo de tsunami: una amenaza subestimada

Investigaciones recientes han revelado que la Falla de Averroes, situada en el mar de Alborán, podría generar tsunamis en caso de un gran terremoto.

Un seísmo de magnitud 7 podría originar olas de hasta seis metros, que llegarían a la costa de Almería en unos 20 minutos y a Málaga en poco más de media hora.

Suelo, edificios y vulnerabilidad urbana

El impacto de un terremoto depende también de factores locales:

Suelos blandos , como los de la cuenca de Granada, amplifican las ondas sísmicas.

, como los de la cuenca de Granada, amplifican las ondas sísmicas. Muchas viviendas del sudeste fueron construidas antes de la normativa sismorresistente de 2002 , lo que aumenta su fragilidad.

, lo que aumenta su fragilidad. En Lorca, tras el terremoto de 2011, el 80% de los edificios dañados tuvieron que demolerse.

Convivir con un riesgo permanente

Aunque la ciencia no puede predecir cuándo ocurrirá un terremoto, sí puede evaluar escenarios. El sudeste acumula más de un siglo sin un gran seísmo en tierra firme, lo que implica acumulación de energía en las fallas activas.

El Plan Nacional de Vigilancia Sísmica, aprobado en 2025, refuerza la red de estaciones y mejora la detección de fallas para acelerar la respuesta de emergencias.

Información y preparación para quienes viven en esa zona

La colisión entre África y Europa continuará durante millones de años. El riesgo cero no existe, pero la preparación marca la diferencia:

Identificar zonas seguras en casa .

. Asegurar muebles y objetos pesados .

. Actuar con rapidez tras un seísmo fuerte.

tras un seísmo fuerte. En la costa, alejarse del mar y dirigirse a zonas elevadas ante la posibilidad de tsunami.

A pesar de todas estas prevenciones que se quieran tomar, la población debe asumir que la sismicidad forma parte de la realidad del sudeste peninsular, para convivir con ello con responsabilidad y prevención.