Actividad sísmica
La zona más peligrosa de España por terremotos está aquí: el choque entre África y Europa que mantiene en vilo al sudeste peninsular
Los recientes seísmos en Andalucía y Catalunya reavivan el debate sobre la vulnerabilidad sísmica del país
Registrado un terremoto de magnitud 2,7 en el Vallès Occidental esta madrugada
Terremotos 9 de enero: consulta dónde ha habido sismos y su escala en España y resto del mundo, en tiempo real
Mariona Carol Roc
España ha vivido en apenas 24 horas algunos movimientos sísmicos que han devuelto la preocupación a la población y a los expertos.
El pasado día 8, Andalucía registró un terremoto de magnitud moderada, sentido en varias localidades, que no causó daños graves. Al día siguiente, Catalunya experimentó otro seísmo que, a pesar de ser de menor intensidad, fue percibido por miles de personas.
Estos episodios, aunque no excepcionales, actúan como recordatorio de que la actividad sísmica en la península Ibérica es constante y que algunas regiones viven bajo un riesgo mucho mayor del que se suele imaginar.
Por qué el sureste es la zona más expuesta
El área comprendida por Málaga, Granada, Almería y la Región de Murcia se sitúa sobre el sector con mayor peligrosidad sísmica de España. No es fruto de eventos aislados, sino de un proceso geológico profundo y persistente que lleva millones de años moldeando el terreno.
La razón principal es la continua colisión entre las placas Africana y Euroasiática, un empuje lento, de apenas unos milímetros al año, pero acumulativo. Esa presión se concentra especialmente en el mar de Alborán y las cordilleras béticas, donde un entramado de fallas activas atraviesa tanto el subsuelo terrestre como el fondo marino.
Con el paso de décadas o siglos, la energía se acumula hasta liberarse de forma brusca, generando terremotos que pueden alcanzar gran intensidad.
La microplaca de Alborán: una cuña geológica bajo presión
Entre África y Europa se encuentra un bloque intermedio conocido como microplaca de Alborán, que se desplaza lentamente hacia el oeste. Su movimiento genera distintos tipos de fallas: algunas comprimen el terreno, otras lo estiran y otras lo desplazan lateralmente.
Este comportamiento explica por qué la sismicidad en el sudeste no es excepcional, sino parte de su funcionamiento natural. Las provincias mencionadas concentran la mayor parte de los terremotos registrados en la Península.
Un fenómeno único en Europa
Bajo Granada y Málaga se desarrolla un proceso geológico singular: la delaminación, es decir, el desprendimiento y hundimiento de parte de la capa profunda de la Tierra hacia el manto.
Este fenómeno provoca terremotos a profundidades inusuales, incluso superiores a los 600 kilómetros bajo Granada, algo extremadamente raro en Europa.
La entrada de material caliente desde el interior del planeta altera el equilibrio del subsuelo y mantiene activa la sismicidad de la región.
Terremotos históricos
La historia demuestra que el riesgo de movimientos sísmicos es real:
- 1522: un devastador seísmo destruyó Almería y arrasó la localidad de la Vera, causando más de 2.500 muertes.
- 1829: el terremoto de Torrevieja (Alicante) dejó amplias zonas de Murcia en ruinas.
- 1884: el terremoto de Arenas del Rey (Granada), con magnitud estimada de 6'5, provocó alrededor de 1.500 fallecidos y miles de edificios destruidos.
Estos episodios evidencian que el sudeste peninsular puede generar terremotos altamente destructivos tanto en tierra como cerca de la costa.
Actividad reciente
En la actualidad, la zona del sudeste peninsular ha seguido mostrando muchos movimientos sísmicos como:
- 2011: el terremoto de Lorca (Murcia), de magnitud moderada pero muy superficial, causó nueve muertes y enormes daños materiales.
- 2020-2021: la Vega de Granada sufrió más de una decena de seísmos en poco más de un año, los cuales causaron daños millonarios.
- 2016: un terremoto de 6,3 de magnitud en el mar de Alborán agitó con fuerza la zona de Almería y Málaga.
El riesgo de tsunami: una amenaza subestimada
Investigaciones recientes han revelado que la Falla de Averroes, situada en el mar de Alborán, podría generar tsunamis en caso de un gran terremoto.
Un seísmo de magnitud 7 podría originar olas de hasta seis metros, que llegarían a la costa de Almería en unos 20 minutos y a Málaga en poco más de media hora.
Suelo, edificios y vulnerabilidad urbana
El impacto de un terremoto depende también de factores locales:
- Suelos blandos, como los de la cuenca de Granada, amplifican las ondas sísmicas.
- Muchas viviendas del sudeste fueron construidas antes de la normativa sismorresistente de 2002, lo que aumenta su fragilidad.
- En Lorca, tras el terremoto de 2011, el 80% de los edificios dañados tuvieron que demolerse.
Convivir con un riesgo permanente
Aunque la ciencia no puede predecir cuándo ocurrirá un terremoto, sí puede evaluar escenarios. El sudeste acumula más de un siglo sin un gran seísmo en tierra firme, lo que implica acumulación de energía en las fallas activas.
El Plan Nacional de Vigilancia Sísmica, aprobado en 2025, refuerza la red de estaciones y mejora la detección de fallas para acelerar la respuesta de emergencias.
Información y preparación para quienes viven en esa zona
La colisión entre África y Europa continuará durante millones de años. El riesgo cero no existe, pero la preparación marca la diferencia:
- Identificar zonas seguras en casa.
- Asegurar muebles y objetos pesados.
- Actuar con rapidez tras un seísmo fuerte.
- En la costa, alejarse del mar y dirigirse a zonas elevadas ante la posibilidad de tsunami.
A pesar de todas estas prevenciones que se quieran tomar, la población debe asumir que la sismicidad forma parte de la realidad del sudeste peninsular, para convivir con ello con responsabilidad y prevención.
- Detenido en Cornellà por estafar 150.000 euros a ancianos haciéndose pasar por un gestor bancario
- Condenada a 20 años por un crimen de 118 puñaladas en Sant Adrià: 'La asesina de mi hijo siguió mintiendo tras matarlo
- El 83% de profesores aseguran que el clima en las aulas es conflictivo: 'Solo aspiro a sobrevivir hasta la jubilación
- Así es Recigarum, el fármaco para dejar de fumar en 25 días que financia Sanidad: en solución oral y con sabor a menta
- Tranquilidad antes de la tormenta: la predicción del tiempo en Catalunya, según el Meteocat
- La Guardia Civil destapa una red de clínicas estéticas que 'aumentan' los labios de mujeres con ácido hialurónico ilegal
- VÍDEO | Espectacular maniobra del piloto de un avión procedente de Barcelona para abortar un aterrizaje peligroso en Santander
- Dormir hasta tarde el fin de semana, un aliado contra la depresión en adolescentes