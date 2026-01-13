Futuros presupuestos
El Govern subirá el canon del agua: el recibo aumentará de 50 céntimos a 2 euros más para la mayoría de catalanes
El aumento del canon, que se suma al anunciado por ATL, será de un 4,2% anual durante los próximos cuatro años si los presupuestos salen adelante
El precio del agua que compran los municipios subirá un 6% en Catalunya
El Govern pretende subir el canon del agua, el impuesto que se cobra en el recibo para financiar el saneamiento, un 4,2% cada año, que al cabo de los cuatro años previstos (de 2027 a 2030) equivaldrá a un 17,8%. Si los Presupuestos que ultima el Govern de Salvador Illa salen adelante, este aumento será una realidad en 2027, según recoge el anteproyecto de ley de medidas fiscales y financieras que acompaña el borrador de las cuentas catalanas. El incremento se verá repercutido en el recibo bimestral y se traducirá en unos 50 céntimos aproximadamente el primer año. No obstante, en 2030 puede superar los 2 euros extra.
La actualización del canon, congelado desde 2017, ya se planteó en las cuentas presentadas por Aragonès en 2024. Pero como los Presupuestos no llegaron a aprobarse por el rechazo de los Comuns, la subida del canon no se aplicó. El documento que maneja el Ejecutivo catalán afirma que es necesario actualizar este tributo para usos domésticos, industriales y ganaderos para dotar a la ACA (Agència Catalana de l'Aigua) de un "marco económico estable" que le ofrezca más "capacidad inversora". "De esta forma, se podrá cumplir con el principio de recuperación de los costes del ciclo del agua", reza el anteproyecto.
La propuesta de hace dos años, que tenía el apoyo del PSC, sugería incrementar el canon un 20%. No obstante, la actual propone un aumento menor y progresivo, además de una actualización de los impuestos por captar aguas subterráneas y por derrochar agua. El canon, normalmente, representa entre un 10% y un 20% de la factura final.
Otros aumentos
El canon que cobra la Generalitat, a través de la ACA, era la última parte de la factura del agua que faltaba por actualizar, después de la última sequía. En los últimos dos años, la mayoría de operadores y ayuntamientos han anunciado incrementos por los costes de tratamiento del recurso. Además, la empresa pública ATL, que suministra agua de los embalses y las desalinizadoras a la mayoría de ciudadanos de las cuencas internas, prevé un aumento del 6%, tal y como ha adelantado EL PERIÓDICO en las últimas horas, que se suma la subida del 30% que ya se aplicó en 2030.
La modificación del coste de venta del agua por parte de ATL no tiene por qué tener consecuencias directas en el recibo: depende de lo que cada operador municipal opte por hacer. En cambio, la subida del canon sí tendrá un impacto directo en 2027, siempre y cuando los Presupuestos se aprueben.
En principio, no sorprendería que ERC se mostrara favorable a la actualización del canon, puesto que los presupuestos de Aragonès ya la incluían. Sin embargo, cabe decir que la intención de ERC era incluir una "tasa justa" que obligaba a pagar más a quien más agua consumía. Esta variable, por ahora, no forma parte del anteproyecto de ley del Govern.
