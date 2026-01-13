La portada de EL PERIÓDICO del 14 de enero de 2026

Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Esta es la portada de EL PERIÓDICO DE CATALUNYA correspondiente al 14 de enero de 2026.

La versión impresa se puede visualizar en PDF en nuestra hemeroteca digital. Este archivo recoge también todos los números de EL PERIÓDICO editados desde su nacimiento, el 26 de octubre de 1978. El rotativo se publica en doble versión, castellano y catalán, desde el 28 de octubre de 1997, una apuesta editorial en la que fue pionero. El diario fue también el primer medio de España con presencia en internet, con un servicio digital que puso en marcha el 7 de noviembre de 1994.

Sorteo Euromillones del martes 13 de enero de 2026

Mueren dos pacientes con cáncer en el Hospital de Burgos tras recibir una dosis de un fármaco seis veces mayor que la pautada

Casi 400 personas sin hogar en Catalunya rechazaron ser alojadas en la operación frío de Cruz Roja: ¿qué falla en los dispositivos?

La 'enfermedad del beso' puede causar la esclerosis múltiple: nuevos datos avalan la relación entre las dos patologías

Huelga de médicos en España y Catalunya, en directo: última hora de las protestas y de los servicios mínimos en hospitales y CAP

¿Qué está pasando con el examen MIR? Denuncian "caos organizativo" y "graves irregularidades" en el proceso

