Primera plana de la edición impresa
La portada de EL PERIÓDICO del 14 de enero de 2026
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico
Esta es la portada de EL PERIÓDICO DE CATALUNYA correspondiente al 14 de enero de 2026.
La versión impresa se puede visualizar en PDF en nuestra hemeroteca digital. Este archivo recoge también todos los números de EL PERIÓDICO editados desde su nacimiento, el 26 de octubre de 1978. El rotativo se publica en doble versión, castellano y catalán, desde el 28 de octubre de 1997, una apuesta editorial en la que fue pionero. El diario fue también el primer medio de España con presencia en internet, con un servicio digital que puso en marcha el 7 de noviembre de 1994.
La portada de EL PERIÓDICO del 14 de enero de 2026La portada de EL PERIÓDICO del 14 de enero de 2026
- Detenido en Cornellà por estafar 150.000 euros a ancianos haciéndose pasar por un gestor bancario
- Así es Recigarum, el fármaco para dejar de fumar en 25 días que financia Sanidad: en solución oral y con sabor a menta
- Condenada a 20 años por un crimen de 118 puñaladas en Sant Adrià: 'La asesina de mi hijo siguió mintiendo tras matarlo
- El 83% de profesores aseguran que el clima en las aulas es conflictivo: 'Solo aspiro a sobrevivir hasta la jubilación
- Tranquilidad antes de la tormenta: la predicción del tiempo en Catalunya, según el Meteocat
- La Guardia Civil destapa una red de clínicas estéticas que 'aumentan' los labios de mujeres con ácido hialurónico ilegal
- VÍDEO | Espectacular maniobra del piloto de un avión procedente de Barcelona para abortar un aterrizaje peligroso en Santander
- Catalunya plantea fijar el 8 de septiembre como fecha de vuelta al cole para los próximos tres cursos