Casi la mitad de los jóvenes de de 15 a 29 años no ha usado nunca la IA, según un estudio

La inteligencia artificial (IA) avanza con fuerza en el ámbito laboral, pero su presencia en la vida cotidiana de los más jóvenes es todavía bastante limitada. Así lo muestran los datos de la investigación elaborada por la Fundación Pfizer y Fad Juventud, "Inserción laboral juvenil: aspiraciones, preocupaciones y desafíos" —que aborda múltiples dimensiones del estado de los jóvenes en torno al empleo y dedica un apartado específico a entender su relación con la tecnología laboral y cómo impacta en sus oportunidades laborales—. El dato que más destaca del estudio es que casi la mitad de las personas jóvenes de 15 a 29 años (46,7%) afirma no haber utilizado nunca una herramienta de IA, contrastando con la creciente relevancia que esta tecnología está adquiriendo en el mercado laboral así como en múltiples procesos formativos y profesionales.

Entre quienes sí han hecho uso de estas herramientas, el uso más extendido es con fines recreativos: el 38,7% de los jóvenes encuestados afirma recurrir a la IA con fines lúdicos en videojuegos, generación de imágenes y vídeos o chatbots. Le siguen los usos educativos, presentes en un 33,8%, y los laborales, todavía reducidos, con un 26,8%. Según el estudio la integración de estas tecnologías en la vida personal continúa ocupando un rol muy secundario, pues sólo el 11,7% emplea la IA para la organización, recordatorios, planificación o recomendaciones de contenido.

Visiones fragmentadas

La juventud ha demostrado no compartir una visión única sobre cómo la inteligencia artificial transformará el mercado laboral. Las percepciones se distribuyen de forma equilibrada entre aquellos que confían en que el componente humano seguirá siendo clave y aquellos que temen la exclusión en caso de no adaptarse. Un 28,6% está convencido de que los humanos serán irremplazables en tareas creativas o emocionales, mientras que un 28,5% considera que las personas que no se adapten a estas tecnologías podrían quedarse atrás en el mercado de trabajo. Aún así, un 25,8% afirma que la IA y el big data facilitarán muchas de las tareas en sus empleos y un 24,9% opina que la implementaión de estas tecnologías supondrá un gran impacto en sectores como la salud, el transporte, la atención al cliente y la manufactura.

Brechas en el uso y la percepción de la IA

El estudio también se ha ocupado de identificar una serie de brechas y desigualdades presentes en el uso y la percepción que los jóvenes tienen de la inteligencia artificial. Estas diferencias dibujan un panorama muy desigual. En primer lugar, se ha identificado una brecha de género, en que los chicos utilizan la IA para trabajar con mayor frecuencia que las chicas (29,8% frete a 23,8%), mientras que ellas tienden a integrarla más en su vida personal (13,5% frente a 9,8%). La investigación muestra también una brecha con respecto a la edad. El porcentaje de uso de los jóvenes disminuye de forma progresiva en función de la franja de edad en la que se ubican: un 56,5% entre los 15 y los 19 años; un 49,9% en el grupo de 20 a 24; y un 36,2% en el grupo de entre 25 y 29. El estudio muestra una diferencia de casi el 20% entre los jóvenes de 15-19 años y los de 25-29.

Por último, se ha identificado una brecha educativa —en que el uso de la IA incrementa con la formación recibida— y una brecha por situación laboral, pues la juventud ocupada presenta un uso más variado con respecto a la juventud estudiante.