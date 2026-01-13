Juan José Ebenezer, mecánico, sobre no poner la calefacción para ahorrar combustible: "No vas a gastar más"

En términos generales, llevar tu coche a un profesional es importante para la longevidad del vehículo. No obstante, el mantenimiento preventivo es crucial para evitar averías mayores. De esta forma, cualquier usuario puede aplicar pequeños consejos para prolongar la vida de su automóvil.

En este contexto, cada vez hay más mecánicos que se dedican a divulgar su conocimiento en redes sociales. Recientemente, el mecánico Juan José Ebenezer ha publicado un vídeo de TikTok donde desmiente uno de los principales mitos que afectan a los conductores en invierno.

Durante esta estación, la calefacción del coche suele generar dudas entre los usuarios. Para combatir las bajas temperaturas, muchos conductores encienden este sistema. Sin embargo, hay quien decide aguantar el frío con la creencia de que así ahorrarán dinero.

Por este motivo, Ebenezer advertía en la publicación que "si no estás poniendo la calefacción para ahorrar combustible estás haciendo una completa tontería". En este caso, algunos conductores confunden el funcionamiento del aire caliente con el aire acondicionado.

"El aire acondicionado sí tiene un compresor que se mueve a través del motor, por lo tanto tiene un consumo extra el motor que tiene que suplirlo con más energía a base de combustible. Pero la calefacción, no", argumenta.

El mecánico explica que "la calefacción es un radiador que funciona a través de la propia agua de refrigerar el motor, por eso cuando el coche está caliente es cuando realmente calienta el aire que está saliendo por dentro, esa agua que está enfriando el motor es la misma que se mete hacia el radiador de dentro".

Por lo tanto, "el aire que pasa por ese radiador está enfriando el habitáculo", aclara el técnico. Juan José puntualiza que "es verdad que hay coches que traen un radiador eléctrico, por eso consume electricidad". Ahora bien, el mecánico señala que "no es algo habitual".

Ebenezer destaca que "la calefacción no va a hacer que gastes más. Así que, si tienes frío, pon la calefacción, que no vas a gastar más combustible". Es decir, "el aire frío sí gasta más combustible. El aire caliente, no", sentencia en el vídeo de TikTok.