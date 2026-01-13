Declaraciones de Ana Redondo
Igualdad pide que se investiguen las acusaciones de agresión sexual contra Julio Iglesias y "se llegue hasta el final"
La ministra de Igualdad critica a Ayuso por defender al cantante, en su opinión está "desubicada" y "quiere protagonismo"
Julio Iglesias, en directo: última hora de la acusación de agresión sexual, investigación y penas
EP
La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha pedido este martes que se investiguen las acusaciones de agresión sexual contra el cantante Julio Iglesias y "se llegue hasta el final".
"Ante el machismo, no se puede mirar para otro lado porque la negación intensifica el problema. Espero que se investigue y se llegue hasta el final. Sin cuestionar la presunción de inocencia, en España la ley protege a las víctimas. Cuando no hay consentimiento, hay agresión", ha asegurado Redondo en un mensaje en la red social X.
Así lo ha puesto de manifiesto después de las acusaciones que ha recogido eldiario.es de las exempleadas del servicio doméstico de Julio Iglesias, acusándole de agresiones sexuales cuando trabajaban en sus mansiones del Caribe.
En referencia a las palabras la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, quien ha defendido a Julio Iglesias, la ministra de Igualdad ha asegurado que Díaz Ayuso está "desubicada" y la acusa de querer "un protagonismo" que deben tener las víctimas que han acusado de abusos sexuales al cantante.
"Las mujeres violadas y atacadas están en Irán, con el silencio cómplice de la ultraizquierda. La Comunidad de Madrid jamás contribuirá al desprestigio de los artistas y menos, al del cantante más universal de todos: Julio Iglesias", ha escrito la presidenta de la Comunidad de Madrid en sus redes sociales después de que Más Madrid le haya exigido que retire la Medalla de Oro de la Comunidad de Madrid a Iglesias tras de las acusaciones de exempleadas de su servicio doméstico de agresiones sexuales.
Redondo ha respondido que Díaz Ayuso "ha confundido todo". "Está desubicada, ha confundido todo. Mezcla frívolamente temas muy serios, cuestiones que no son comparables. Lo único que pretende es un protagonismo que en este caso tienen que tener las víctimas y no ella", ha zanjado Redondo.
