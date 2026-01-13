Huelga de médicos en España y Catalunya, en directo: última hora de las protestas y de los servicios mínimos en hospitales y CAP

Servicios mínimos

¿Cómo afectarán los nuevos paros a los pacientes? Desde Metges de Catalunya explican que los servicios mínimos serán los mismos que en los anteriores paros de diciembre. La huelga afecta a todo el personal facultativo laboral, al personal estatutario, al personal funcionario y al personal en formación especializada del Sistema Sanitari Integral d'Util (SISCAT).

La asistencia en los centros y establecimientos del ámbito del SISCAT debe garantizar el funcionamiento normal del servicio de urgencias, tanto la atención de enfermos externos como a las personas ingresadas en las unidades de observación. Además de las unidades especiales, también se garantiza el servicio en cuidados intensivos, coronarias, hemodiálisis y neonatología. Igualmente sin incidencias se desarrollarán los tratamientos de radioterapia y quimioterapia en situaciones urgentes y de necesidad vital, a la vez que se garantiza la actividad quirúrgica inaplazable. En el caso de las ambulancias, deberá garantizarse el servicio de todas las urgencias, tratamientos oncológicos, de diálisis y de oxigenoterapia y pruebas que sean urgentes.