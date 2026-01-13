En Directo
Por el estatuto marco
Huelga de médicos en España y Catalunya, en directo: última hora de las protestas y de los servicios mínimos en hospitales y CAP
Los médicos vuelven a la huelga los días 14 y 15 de enero: ¿qué reclaman a Sanidad?
¿Cómo te afectará la huelga de médicos de los días 14 y 15 de enero? Se garantizan urgencias, tratamientos vitales u operaciones inaplazables
Los médicos libran este miércoles y jueves un nuevo pulso al Ministerio de Sanidad. Están llamados a la huelga y a participar en las manifestaciones, de forma general, todos los médicos de atención primaria y los facultativos de Catalunya, Madrid, País Vasco, Galicia, Navarra, Comunidad Valenciana, Murcia y Asturias. ¿El motivo? El Estatuto Marco que regula la profesión sanitaria: ellos reclaman un estatuto propio diferenciado.
Abrimos un hilo informativo para seguir al minuto las manifestaciones y el impacto del paro en los servicios de atención primaria, urgencias y hospitales.
Sin consultas programadas
En Atención Primaria no habrá consultas programadas. Solo funcionarán las urgencias de los CAP, centros de asistencia extrahospitalaria y centros de atención continuada y urgente (CUAP, PAC y PADES), que se prestarán con un 25% de la plantilla. En cuanto al personal del Banco de Sangre y Tejidos, funcionará el 50% del servicio. El resto de servicios funcionarán como si de un día festivo se tratara.
En Madrid, explica AMYTS, la convocatoria de huelga afecta a todos los médicos y facultativos de la comunidad incluidos Atención Primaria, Hospitalaria y Extrahospitalaria, así como a los MIR, FSE y a los profesionales del Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla, Fundación Jiménez Díaz y centros vinculados al SERMAS (Fundación Alcorcón, Fuenlabrada, UCR, Villalba, Valdemoro, Rey Juan Carlos y Torrejón).
Servicios mínimos
¿Cómo afectarán los nuevos paros a los pacientes? Desde Metges de Catalunya explican que los servicios mínimos serán los mismos que en los anteriores paros de diciembre. La huelga afecta a todo el personal facultativo laboral, al personal estatutario, al personal funcionario y al personal en formación especializada del Sistema Sanitari Integral d'Util (SISCAT).
La asistencia en los centros y establecimientos del ámbito del SISCAT debe garantizar el funcionamiento normal del servicio de urgencias, tanto la atención de enfermos externos como a las personas ingresadas en las unidades de observación. Además de las unidades especiales, también se garantiza el servicio en cuidados intensivos, coronarias, hemodiálisis y neonatología. Igualmente sin incidencias se desarrollarán los tratamientos de radioterapia y quimioterapia en situaciones urgentes y de necesidad vital, a la vez que se garantiza la actividad quirúrgica inaplazable. En el caso de las ambulancias, deberá garantizarse el servicio de todas las urgencias, tratamientos oncológicos, de diálisis y de oxigenoterapia y pruebas que sean urgentes.
Manifestaciones
En Barcelona, habrá manifestaciones los días 14 y 15. El miércoles 14, la marcha empezará a las 10.30 horas en la plaza de Sant Jaume y finalizará ante el Parlament de Catalunya. Al día siguiente, jueves 15, la manifestación saldrá del Centre Corporatiu de l’Institut Català de la Salut y acabará en la sede de la Unió Catalana d’Hospitals.
En Madrid, el miércoles, los médicos protagonizarán una marcha que partirá del Congreso de los Diputados y finalizará frente al Ministerio de Sanidad. "La profesión médica ha dicho basta ante el maltrato continuado de las administraciones y mantiene intacta su determinación para seguir movilizándose si no se atienden sus demandas", apuntan desde AMYTS.
¿Qué médicos están convocados?
Los médicos de Catalunya, Madrid, País Vasco, Galicia, Navarra, Comunidad Valenciana, Murcia y Asturias y, de forma general, todos los de Atención Primaria están convocados esta semana a dos nuevas jornadas de huelga: los días 14 y 15; o sea, este miércoles y jueves. El motivo de su protesta ya es sabido: quieren un estatuto médico propio, una reivindicación que mantienen desde hace meses y que les ha llevado a movilizarse en distintas ocasiones. Su mensaje: no cejarán hasta conseguirlo.
