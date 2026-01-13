Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Por el estatuto marco

Huelga de médicos en España y Catalunya, en directo: última hora de las protestas y de los servicios mínimos en hospitales y CAP

Los médicos vuelven a la huelga los días 14 y 15 de enero: ¿qué reclaman a Sanidad?

¿Cómo te afectará la huelga de médicos de los días 14 y 15 de enero? Se garantizan urgencias, tratamientos vitales u operaciones inaplazables

Nueva convocatoria de huelga. En la imaagen, el Cap de Passeig Maragall.

Nueva convocatoria de huelga. En la imaagen, el Cap de Passeig Maragall. / Ferran Nadeu / EPC

Nieves Salinas

Nieves Salinas

Los médicos libran este miércoles y jueves un nuevo pulso al Ministerio de Sanidad. Están llamados a la huelga y a participar en las manifestaciones, de forma general, todos los médicos de atención primaria y los facultativos de Catalunya, Madrid, País Vasco, Galicia, Navarra, Comunidad Valenciana, Murcia y Asturias. ¿El motivo? El Estatuto Marco que regula la profesión sanitaria: ellos reclaman un estatuto propio diferenciado.

Abrimos un hilo informativo para seguir al minuto las manifestaciones y el impacto del paro en los servicios de atención primaria, urgencias y hospitales.

