¿Qué pasa si mi hijo quiere vivir solo conmigo? La abogada Laura Lobo aclara las dudas sobre el cambio de custodia

Los divorcios con hijos de por medio suponen una de las situaciones más delicadas del derecho de familia. Cuando una pareja con hijos se separa, la decisión sobre la custodia puede marcar profundamente la vida de los menores y de sus progenitores. En España, cada vez es más común que se establezca una custodia compartida, en la que el menor convive por periodos alternos con ambos padres, buscando el equilibrio.

Sin embargo, el tiempo pasa, los niños crecen, y en ocasiones surgen cambios que alteran ese equilibrio inicial. Uno de los escenarios más habituales es que uno de los hijos exprese que ya no quiere seguir el modelo compartido y manifieste su deseo de vivir únicamente con uno de los progenitores. ¿Qué hacer ante esta situación? ¿Es suficiente su voluntad para modificar legalmente la custodia?

"Mi hijo me ha dicho que quiere vivir solo conmigo"

La abogada Laura Lobo, especializada en derecho de familia, aborda este tema, planteando un caso muy frecuente en los despachos: “Mi hijo me ha dicho que quiere vivir solo conmigo. ¿Debo solicitar el cambio de custodia?”. Su respuesta es clara: no hay una fórmula única, porque cada familia y cada situación deben valorarse de forma individualizada.

Según Lobo, esta situación es habitual cuando se parte de una custodia compartida y, con el paso del tiempo, uno de los menores expresa que desea vivir solo con su madre o su padre. “Esto plantea si debes pedir el cambio de custodia. ¿Me lo van a dar? No se puede responder en términos generales, puesto que hay que ver cuál es la situación de cada familia, pero sobre todo hay que analizar por qué el menor quiere vivir con uno de los progenitores”, señala.

Diferenciar entre preferencias y necesidades

La clave, explica la abogada, está en distinguir entre una preferencia personal del menor y una necesidad real. “El régimen de custodia se adopta en beneficio del menor y protegiendo sus intereses, pero no se puede exigir que un menor de edad sepa lo que es mejor para él”. Es decir, aunque se tenga en cuenta la opinión del niño, esta no siempre refleja lo más adecuado desde un punto de vista jurídico y psicológico.

¿Qué pasa si mi hijo quiere vivir solo conmigo? La abogada Laura Lobo aclara dudas sobre el cambio de custodia / DOMENECH CASTELLÓ / EFE

En muchos casos, apunta Lobo, los menores expresan esta preferencia porque perciben que uno de ellos es más permisivo. “A veces quieren vivir con el progenitor que les deja más tiempo libre, más actividades, más dispositivos, más salidas con amigos o más bienes materiales. Hay muchos motivos por los que un hijo quiere vivir solo con un progenitor, pero eso no significa que sea lo mejor para él”.

Por eso, solicitar un cambio de custodia requiere una profunda reflexión previa. “Debe analizarse mucho para ver si se puede justificar o no un cambio de custodia y cuáles son los motivos reales por los que uno de los hijos quiere vivir con un progenitor. No hay que olvidar que cuando se llegue al juzgado habrá que plantearle al juez ese motivo, y demostrar que es en interés y por protección del menor”.

Así, el deseo del menor puede ser tenido en cuenta pero no es vinculante ni suficiente por sí solo. El juzgado evaluará las circunstancias familiares, escolares, emocionales y sociales, y podrá solicitar informes psicológicos, entrevistas con el menor y con los progenitores antes de decidir. El objetivo siempre es garantizar el bienestar del niño o adolescente.